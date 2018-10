NBA | Russell Westbrook verso il ritorno in campo

NBA - Russell Westbrook salta l’inizio di stagione : i dettagli : Russell Westbrook non prenderà parte all’incontro d’apertura della stagione NBA dei suoi Oklahoma City Thunder contro gli Warriors NBA, problemi al ginocchio per Russell Westbrook. Questa la pessima notizia per gli Oklahoma City Thunder che dovranno fare a meno del loro trascinatore della gara d’apertura della stagione NBA contro i campioni in carica dei Golden State Warriors. Non è chiaro ancora quante gare dovrà ...