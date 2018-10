NBA | prima i fischi poi i cori di MVP Butler | OK sono il cattivo | la gente ama

NBA : Boston - buona la prima! Ai Sixers non basta un super Ben Simmons : Boston Celtics-Philadelphia 76ers 105-87 Finisce con una tripla dall'angolo " la prima in maglia Celtics " e la standing ovation del pubblico di Boston la partita di Gordon Hayward, l'osservato ...

NBA - stanotte la “prima” da urlo : si parte con due gare pazzesche! : NBA season opener, stanotte si parte con due incontri molto interessanti, squadre che rivedremo impegnate di certo in primavera NBA, stanotte la “prima” della nuova stagione. Il cosiddetto season opener sarà il probabilissimo duello per il primato ad Est. Boston e Philadelphia si affronteranno stanotte in una gara che si prospetta essere spettacolare. I Celtics hanno ritrovato Hayward dopo l’infortunio shock della passata ...

NBA - Los Angeles Lakers - il nuovo Lonzo Ball è pronto al rientro : 'Torno più forte di prima' : E poi adesso sul parquet assieme a lui ci sarà LeBron : "È il miglior giocatore al mondo, farò il possibile per poterlo aiutare, alzando il ritmo e sfruttando la sua abilità in transizione".

Preseason NBA – Buona la prima per i Clippers di Gallinari - ko Nets e Bulls : i risultati della notte : I risultati della notte della Preseason NBA: ko per Nets, Chicago Bulls, Thunder e Minnesota. Vincono Knicks, Bucks, Pistons e Clippers Nella notte è andato in scena un altro capitolo della Preseason NBA. prima che la stagione regolare inizi, ad animare la nottata delle partite in programma il derby di New York tra Nets e Knicks, in cui a trionfare sono stati Kevin Knox e compagni. Nonostante l’assenza per infortunio di Kristaps ...

NBA - “prima” allo Staples per LeBron James : l’accoglienza dei tifosi dei Lakers ed un coast to coast da urlo [VIDEO] : LeBron James accolto in grande stile da Los Angeles e dai tifosi dei Lakers, lui ha ricambiato con un coast to coast che fa da antipasto a ciò che i supporters gialloviola vedranno LeBron James ha esordito nella notte allo Staples Center con la maglia dei Los Angeles Lakers. Il suo utilizzo è stato ancora una volta limitato, soli 14 punti per il King, il quale ha saputo impressionare anche in questo piccolo lasso di tempo. 13 punti conditi ...

Video/ LeBron James - esordio con i Los Angeles Lakers : la prima del Re con i gialloviola (basket NBA) : Il Video dell'esordio di LeBron James con i Los Angeles Lakers: nella prima partita di pre season NBA i gialloviola sono stati sconfitti da Denver, 9 punti in 15 minuti per il Re(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 11:17:00 GMT)

NBA - LeBron James : prima magia in maglia Lakers - assist no-look per Ingram [VIDEO] : LeBron James si è presentato in maniera non certo banale ai suoi nuovi tifosi dei Los Angeles Lakers, un assist da favola per Ingram LeBron James ha esordito nella notte con la maglia dei Los Angeles Lakers. Il fenomeno ex Cavs ha giocato solo 15 minuti, come da accordi con coach Walton, ma ha subito messo in mostra tutte le sue potenzialità. La prima giocata della sua era gialloviola, è stato un passaggio no-look da urlo per Ingram che ha ...

NBA - Derrick Rose impressiona alla prima uscita contro gli Warriors : parte in quintetto al posto di Butler [VIDEO] : NBA, Derrick Rose contro Golden State ha messo in scena tutto il suo talento non facendo rimpiangere Butler NBA, Derrick Rose sembra pian piano ritrovare una condizione accettabile. alla sua prima uscita del nuovo anno con Minnesota, è partito in quintetto al posto del partente Butler, giocando inizialmente da guardia al fianco di Teague. Ebbene, Rose ha messo in mostra un bagaglio molto interessante, non più esplosivo come un tempo, ma ...

NBA - buona la prima : i 'secondi esordi' di Markelle Fultz e Gordon Hayward : Uno ha vinto, l'altro ha perso ma nel post-partita, a sentire le loro prime dichiarazioni, l'esordio in prestagione viene archiviato sia da Markelle Fultz che da Gordon Hayward come un successo. ...

NBA 2018-19 - i risultati della prima notte di preseason : vince Philadelphia - perde Boston : sempre un momento emozionante quando si alza la prima palla a due della stagione: l'onore quest'anno è toccato a tre squadre, Charlotte e Boston " che si sono affrontate sul parquet del Dean Smith ...

NBA – La ‘prima’ risata di Kawhi Leonard : la battuta della stella dei Raptors diventa virale [VIDEO] : La battuta di Kawhi Leonard diventa virale: la ‘prima’ risata della stella dei Toronto Raptors fa il giro dei social in poco tempo Durante il media day dei Toronto Raptors, è successo qualcosa che si vede davvero raramente: Kawhi Leonard si è lasciato andare ad una breve… risata! Il neo cestista della franchigia canadese, arrivato da qualche settimana nella trattativa che ha portato DeRozan in maglia Spurs, è famoso per ...

Prima foto di INBAr Lavi in Lucifer 4 su Netflix - la sua Eve é in visita al Lux? : Dopo l'annuncio dell'arrivo di Inbar Lavi in Lucifer 4, Entertainment Weekly ha svelato la Prima immagine del suo personaggio. La biblica Eve apparirà nel corso della quarta stagione, e sembra che il suo ruolo non sarà marginale, rilegato quindi a un singolo episodio Nella nuova stagione, Eve abbandona Adamo e rientra nell'orbita di Lucifer. Nella foto svelata dal magazine americano, la sensuale donna si presenta proprio al Lux, locale ...

Milan - Gattuso contro le critiche a Caldara : “prima era BeckeNBAuer - ora il più scarso al mondo” : Milan, mister Gennaro Gattuso alza la voce per prendere le difese del suo Caldara, criticato dopo la prov ain Nazionale “I media stanno facendo solo del male a Caldara, non è giusto buttarlo nel frullatore”. Lo dice il tecnico del Milan, Rino Gattuso, parlando difensore che ancora deve fare il suo debutto in campionato con la maglia rossonera. “Lui sa quello che deve fare, sa la sua bravura, non si può distruggere così un ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : la prima giornata della seconda fase in Europa. Spiccano Grecia-Serbia e Repubblica Ceca-Russia - tra le tante assenze NBA : Tornano in campo le Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019: tra stasera e domani le migliori nazionali europee saranno di scena per conquistare i 12 posti assegnati al Vecchio Continente per la rassegna iridata che si svolgerà nel settembre del prossimo anno. Andiamo a vedere una summa dei gironi e dei confronti che ci aspettano nella prima delle sei giornate della seconda fase, oltre a quello che metterà di fronte Italia e Polonia domani al ...