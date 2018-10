NBA | Golden State vince allo scadere contro i Jazz | 38 punti di Durant | 31 per Curry

NBA 2019 - Gallinari scrive 26 per battere Oklahoma City - Jerebko salva Golden State - i Raptors battono i Celtics : Siamo solo alla quarta notte di NBA della stagione, e già non mancano gli argomenti di cui parlare: la supersfida a Est tra Toronto Raptors e Boston Celtics, l’ottima prestazione di Danilo Gallinari, il non facile successo dei Golden State Warriors. Partiamo proprio dai Campioni NBA, che hanno vissuto un finale tiratissimo per avere ragione degli Utah Jazz, capaci di piazzare un secondo quarto da 47 punti realizzati, ma non di trasformare ...

NBA - Golden State e Boston : la sfida a distanza è già cominciata : Un anello con 74 diamanti e altrettanti zaffiri, 74 come il numero di vittorie complessive ottenute nella corsa al titolo 2018. Il gioiello per il campionato vinto lo scorso anno è stato calato dal ...

NBA 2018-2019 - i risultati di martedì 16 ottobre. Aprono bene Golden State Warriors e Boston Celtics - battuti Thunder e 76ers : Sono due le partite che hanno aperto la stagione NBA 2018-2019: i Boston Celtics hanno ricevuto i Philadelphia 76ers, mentre i Golden State Warriors, nuovamente protagonisti della cerimonia di consegna degli anelli di campioni NBA, hanno ospitato gli Oklahoma City Thunder. Nel primo dei due incontri della notte i Celtics hanno chiarito fin da subito che, quest’anno, con loro non si scherza. Lentamente, ma inesorabilmente, gli uomini di ...

Risultati NBA - partenza col botto : Boston asfalta i Sixers - Golden State risponde presente : Risultati NBA, la prima giornata di gare è stata molto interessante, forse anche per la fame di gare vere che gli appassionati avevano dopo l’attesa della preseason La stagione NBA 2018-19 è ufficialmente iniziata. Nella notte si sono giocate due grandi partite, con spunti interessanti sin da subito. I Boston Celtics hanno dimostrato ancora una volta come il sistema vada oltre le assenze. Nonostante un Irving a mezzo servizio, i ...

NBA - la cerimonia degli anelli e la premiazione dei Golden State Warriors : I Golden State Warriors sono i favoriti d'obbligo nella corsa al prossimo titolo NBA, ma a prescindere da come andranno le cose, ben sapevano che quella di questa notte sarebbe stata una cerimonia ...

NBA al via stanotte : i favoriti? I Golden State Warriors : Sky Sport detiene i diritti televisivi per l'Italia, quest'anno sarà possibile vedere le partite su Sky Sport NBA. L'offerta si comporrà di un numero di partite a settimana che potrà arrivare fino a ...

NBA al via stanotte : i favoriti? I Golden State Warriors : Sky Sport detiene i diritti televisivi per l'Italia, quest'anno sarà possibile vedere le partite su Sky Sport NBA. L'offerta si comporrà di un numero di partite a settimana che potrà arrivare fino a ...

NBA 2018-2019 : la griglia di partenza e le favorite all’anello. Caccia aperta ai Golden State Warriors. Quale impatto di LeBron James sui Lakers? : La notte italiana tra martedì 16 e mercoledì 17 sarà quella in cui la NBA riprenderà il suo corso. Si tornerà a dar la Caccia ai Golden State Warriors, che non hanno nessuna intenzione di cedere le armi, ora che di anelli ne hanno vinti tre in quattro stagioni. Ci sono però parecchie differenze rispetto agli ultimi anni, che andiamo a vedere dividendole per conference. WESTERN CONFERENCE Chi, a Ovest, può contrastare Golden State? Forse nessuno, ...

NBA 2018-2019 - i risultati della notte di preseason : Giannis formato MVP - i Lakers battono ancora Golden State : Milwaukee Bucks-Minnesota Timberwolves 143-121 Bucks e Timberwolves non potrebbero trovarsi in situazioni più opposte, e in campo si è visto chiaramente. I primi volano sulle ali dell'entusiasmo ...

NBA 2018-2019 - i risultati della notte di preseason : LeBron James e i Lakers battono Golden State : Los Angeles Lakers-Golden State Warriors 123-113 Il pubblico di Las Vegas può godersi in anteprima una delle sfide più attese della stagione, quella tra i nuovi di Los Angeles Lakers di LeBron James e ...

NBA 2018-2019 - i risultati della notte di preseason : Phoenix batte Golden State - Wizards e Pacers ok : Golden State Warriors-Phoenix Suns 109-117 Sei falli in attacco fischiati contro gli Warriors in poco più di un tempo. Questa la ragione che ha fatto imbestialire Steve Kerr, espulso a inizio terzo ...

NBA al via - Alessandro Del Piero presenta la nuova stagione : 'LeBron bene - ma Golden State...' : E per presentarla su Sky Sport " dove potrete seguirla come mai prima d'ora grazie al nuovo canale Sky Sport NBA sul 206 " c'è nientemeno che Alessandro Del Piero, da sempre grande appassionato di ...

Mercato NBA – McCaw interrompe le trattative : rifiutato il rinnovo con i Golden State Warriors : Dopo aver declinato la qualifyng offer, Patrick McCaw ha deciso di rifiutare anche il rinnovo di contratto offertogli dai Golden State Warriors, diventando free agent Tutti vogliono giocare nei Golden State Warriors, vista la grande possibilità di vincere un anello NBA senza ‘grandi sforzi’. Tutti tranne Patrick McCaw. Secondo quanto si legge su The Undefeated, il giovane 22enne avrebbe prima detto no alla qualifyng offer da 1.7 milioni di ...

NBA – LeBron James non si sbilancia - la nuova avventura tra obiettivi e motivazioni : “non dobbiamo preoccuparci di Golden State” : La prima volta in giallo non si scorda mai: le parole di LeBron James con la casacca dei Lakers nel media day E’ LeBron James la star assoluta dei media day: per la prima volta il cestista statunitense si mostra ufficialmente di giallo vestito. Detto addio alla casacca dei Cavs, LeBron James inizia la sua nuova avventura ai Lakers con la maglia numero 23. AFP/LaPresse Un nuovo percorso che inizia con tanta consapevolezza e senza ...