NBA – Gallinari a tutto tondo | “Nazionale? Ecco perchè ho scelto i Clippers

NBA - ok Golden State - Boston ko a Toronto. Show di Gallinari : I campioni del Mondo in carica, trascinati da Kevin Durant con 38 punti e da Steph Curry con 31 hanno vinto 124-123 contro Utah, a cui non sono bastati i 27 punti di Joe Ingles. Nel concitato finale, ...

NBA 2019 - Gallinari scrive 26 per battere Oklahoma City - Jerebko salva Golden State - i Raptors battono i Celtics : Siamo solo alla quarta notte di NBA della stagione, e già non mancano gli argomenti di cui parlare: la supersfida a Est tra Toronto Raptors e Boston Celtics, l’ottima prestazione di Danilo Gallinari, il non facile successo dei Golden State Warriors. Partiamo proprio dai Campioni NBA, che hanno vissuto un finale tiratissimo per avere ragione degli Utah Jazz, capaci di piazzare un secondo quarto da 47 punti realizzati, ma non di trasformare ...

Risultati NBA – Gallinari show nella notte : Durant-Curry fenomenali - Warriors di un soffio sui Jazz : Splendida prestazione di Danilo Gallinari nella notte: l’accoppiata Durant-Curry regala agli Warriors una vittoria di un soffio contro Utah Jazz Continua lo spettacolo della regular season dell’Nba: nella notte italiana tante le partite che sono andate in scena, regalando giocate da urlo ed emozioni uniche. Il derby di New York è andato ai Brooklyn Nets, che si sono imposti sui Knick per soli due punti. Brutto ko per i ...

NBA 2019 : Houston cade a sorpresa - iniziano bene Bucks - Nuggets e Raptors - sorride Belinelli - mentre Gallinari cede sul finale : Dopo la opening night di ieri, programma decisamente più fitto nella nottata della NBA. Ben 22 squadre in campo e tanti spunti nelle partite disputate, tra esordi eccellenti, squadre con i cerotti e prime sorprese, su tutte la caduta degli Houston Rockets sul proprio parquet. Serata agrodolce per i due italiani, Marco Belinelli parte bene con i suoi Spurs, Danilo Gallinari cade sul finale con i suoi Los Angeles Clippers. CHARLOTTE ...

NBA - Belinelli e Gallinari iniziano il 2018-19 con Spurs e Clippers : La stagione Nba 2018-19 è partita , ma da stanotte 'arrivano i nostri'. Tra poche ore infatti debuttano Danilo Gallinari e Marco Belinelli, Come pure Messina, Scariolo e Pascucci: l'intera colonia ...

Gli italiani (rimasti) in NBA - Belinelli e Gallinari in cerca dell’anello : Marco BelinelliMarco BelinelliMarco BelinelliMarco BelinelliMarco BelinelliMarco BelinelliMarco BelinelliMarco BelinelliMarco BelinelliIn finale tutti e due non ci possono arrivare perché tutti e due giocano nella parte occidentale degli Stati Uniti. Tra l’altro è la parte dove ci sono le squadre più forti. Possono mettersi in mostra gli italiani dell’NBA, ma avranno anche un cammino durissimo nel campionato che sta iniziando. Sono due soltanto: ...

NBA preseason - Gallinari si prende i Clippers : Danilo Gallinari ancora trascinatore con 12 punti, 4 rimbalzi e 3 assist, nella facile vittoria dei suoi Clippers contro gli israeliani del Maccabi Haifa, 124-76,. Paskal Siakam e OG Anunoby guidano ...