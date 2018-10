Nardella | “auguri a Pioli | mi piacerebbe averlo in Giunta”

calcioweb.eu

(Di sabato 20 ottobre 2018) "Stefanoè una persona straordinaria, si è fatto amare subito da Firenze, e sappiamo quanto i fiorentini siano esigenti, e selettivi. Ma soprattutto si è fatto amare dai tifosi e dai suoi calciatori. E' la persona giusta al momento giusto. Io ho avuto modo di conoscerlo a fondo in questi mesi, l'ho apprezzato per la sua umanità, per il suo equilibrio, per la sua esperienza, e per la sua capacità di fare gruppo. Miin giunta uno come Stefano". Lo ha detto il sindaco di Firenze, Dario, facendo gli auguri per i 53 anni che compie oggi il tecnico della Fiorentina, Stefano. "Gli faccio tanti auguri di buon compleanno, e spero che possa rimanere a lungo con noi", ha aggiunto Darioparlando con i giornalisti alla Leopolda9 in corso a Firenze. (AdnKronos)