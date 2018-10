Napoli | scoperto il farmaco per l' osteoporosi che cura la recidiva nei tumori al seno

“Carrasco è stato vicino al Napoli e non è detto che l’affare non si faccia” - l’agente del belga allo scoperto : Carrasco è stato ad un passo dalla firma con il Napoli prima di volare in Cina, il suo agente però non chiude ad un futuro in Italia Christophe Henrotay, l’agente del centrocampista belga Carrasco, ha svelato alcuni dettagli di calciomercato che riguardano il Napoli. Il club di De Laurentiis è stato vicino al calciatore che adesso milita in Cina, come dichiarato dall’agente a Radio Marte: “Non è un segreto, il Napoli ha trattato con ...