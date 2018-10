Napoli | morta per tubercolosi dottoressa del San Paolo Ultime notizie | no pericolo

Napoli - Mary non ce l'ha fatta : la giovane donna è morta per arresto cardiocircolatorio : Quella che si è consumata nelle scorse ore per le strade della citta' di Napoli è una vera e propria tragedia [VIDEO]. Un dramma che riguarda una giovane donna, Mary Iazzetti, deceduta nella notte di domenica 14 ottobre, a to di un arresto cardiocircolatorio che non gli ha lasciato scampo. Secondo quanto si apprenda dai media locali, infatti, la donna ha perso la vita, provocando un grande dolore in tutti i suoi amici, conoscenti e familiari. ...

Napoli - sorpasso mortale in moto : muore sul colpo un quindicenne : Si è consumata nella notte tra sabato 22 e domenica 23 settembre a Frattamaggiore, comune in provincia di Napoli, l'ennesima tragedia stradale che vede coinvolto purtroppo un giovane ragazzo. Angelo Rullino, di appena quindici anni, ha perso la vita a seguito di un sorpasso a bordo della suo moto che gli è costato la vita. Il giovanissimo, secondo quanto riferito dal quotidiano Il Mattino, era a bordo del suo Liberty 125, insieme ad un amico di ...

Napoli. Esplosione in via don Minzoni : morta una donna di 66 anni : Una deflagrazione è avvenuta in un appartamento di via don Giovanni Minzoni, nella zona dei Quartieri Spagnoli a Napoli. È

Napoli - incidente mortale a Fuorigrotta : scooter contromano travolto da automobile : Nelle immagini della videosorveglianza si vede l'automobile che arriva a velocità sostenuta e falcia lo scooter, che stava procedendo contromano. Un impatto devastante, che non ha lasciato scampo al ...

Napoli violenta - è morta dopo quattro mesi di agonia la guardia giurata ferita durante una rapina : 'Ucciso due volte' : 'Riposa in Pace. Morto due volte, anzi, assassinato due volte, dalla mano del giovane criminale che ti aggredìì e dallo Stato che non ti ha protetto'. È il commento lasciato sui social dal presidente ...

Travolti da auto in corsa - 7 feriti e una morta : Maria Napoli di 87 anni : Sette Persone ferita e una signora di 87 anni, Maria Napoli, morta. Tutti sono stati Travolti da un'auto in corsa la notte scorsa a Palagonia.