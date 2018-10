Napoli | Fabrizio Corona sale su una gru | è caos | traffico in tilt e arrivano i carabinieri

Fabrizio Corona a Napoli su una gru traffico in tilt : Fabrizio Corona è salito su una gru e provoca il caos a Napoli. traffico nel caos vicino al lungomare di Napoli per una iniziativa pubblicitaria che ha visto protagonista Fabrizio Corona che è giunto a bordo di un carrello elevatore nella zona di San Pasquale a Chiaia, ha sostato in prossimità di un incrocio bloccando il traffico e distribuendo magliette “griffate. Clacson, lunghe file e tanti richiami dai balconi per Corona indossava una ...

Fabrizio Corona - caos a Napoli : intervengono i carabinieri. Come lo hanno ‘beccato’ : Fabrizio Corona sa sempre Come far parlare di sé. Nell’ultima settimana è finito al centro delle cronache rosa per le polemiche a distanza con Ilary Blasi, conduttrice del Grande Fratello Vip. Che tra i due i rapporti non siano mai stati idilliaci non è una novità: l’ex re dei paparazzi nel 2005 – Come ricorda anche Francesco Totti nella sua autobiografia – ricattò il marito della Blasi a poche settimane dal matrimonio ...

Traffico in tilt a Napoli : c'è Fabrizio Corona che distribuisce magliette gratis (da una gru) : Lunghe file per accaparrarsi i capi d'alta moda. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno ristabilito l'ordine in...

Fabrizio Corona su una gru a Napoli - ed è caos : traffico in tilt - intervengono i carabinieri : traffico impazzito in una via adiacente il lungomare a Napoli per una iniziativa pubblicitaria che ha visto protagonista Fabrizio Corona. L'ex fotografo dei vip, giunto a bordo di un carrello...