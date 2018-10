Napoli - corteo contro immigrazione e centri accoglienza : “Basta Cas” : C"è stata più di qualche tensione stamani durante il corteo organizzato da Fratelli d"Italia a Napoli .La manifestazione è nata innanzitutto come atto di solidarietà nei confronti del consigliere Mario Maggio, aggredito mentre riprendeva delle scene con cui attestare l"estremo degrado del quartiere Vasto.Partito da piazza Principe Umberto, sede di uno dei tanti mercatini notturni ed abusivi della zona, il corteo si è mosso per le vie del ...

Salvini contestato a Napoli - il corteo lo esorta ad andare "Via da Napoli" : "Via da Napoli" e "Se ci sono tanti occupati la colpa è dei padroni e non degli immigrati", i manifestanti in corteo che protestano contro la presenza a Napoli di Matteo Salvini esortano il ministro ...