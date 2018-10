Napoli | arrivano gli ' uomini ragno' | ecco gli operai acrobati in piazza del Gesù

Napoli - sorpresa a Castel Volturno : arrivano le pizze dedicate ad Allan e Ancelotti : Quando il volto di un calciatore diventa... una pizza. Tutto vero, ed è successo a Napoli: Allan e Carlo Ancelotti sono stati "ritratti" in una margherita . E in maniera fedele, fatta bene, con i due ...

Viminale - il piano : a Napoli arrivano 506 agenti in più : Un piano di riordino delle Questure che va dal Nord al Sud d'Italia e si basa, per il 10 per cento, sugli aspetti sociologici e territoriali, per il 90, sulla sicurezza. Il Viminale ci sta lavorando ...

Arrivano i tifosi del Liverpool - Napoli presidiata da 500 agenti : La Gazzetta dello Sport racconta come il centro storico di Napoli sia presidiato da circa 500 agenti della Polizia. Qui alloggiano i tifosi inglesi ed proprio lì che si temono risse e problemi con i commercianti. ...

Fantacalcio : Consigli Formazione 7^ Giornata Serie A 2018-2019 : Roma-Lazio e Juventus-Napoli ma i bonus arrivano da Milano : Se giustamente l’attenzione degli appassionati di calcio sarà tutta per i big match di sabato, altri incontri turberanno le fantasie dei fantaallenatori. Icardi e compagni ospitano il Cagliari e si prevedono momenti difficili per il pur ottimo Cragno. Ugualmente Piatek, impegnato in terra frusinate, non dovrebbe avere troppi problemi a incrementare i suoi record. Insomma ricordatevi, la Serie A non è la Premier e grandi incontri non ...

Napoli - più studenti che aule : gita al mare con i prof/ Ultime notizie Liceo Sannazaro : arrivano gli ispettori : Napoli, più studenti che aule: gita al mare con i prof. Ultime notizie Liceo Sannazaro, lunedì arrivano gli ispettori: la preside, "attività sportive"(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 12:13:00 GMT)

Calcio e basket 'camminato' arrivano a Napoli con il Panathlon : ... approvato nell'ambito della EWOS 2018 Beactive-Settimana Europea dello Sport. Il convegno è in programma venerdì 14 settembre, alle ore 18, presso il Circolo Posillipo. Interventi dell'ex arbitro ...

Serie A - bene Juventus e Napoli su Sisal Matchpoint. Arrivano i primi 3 punti per Inter e Lazio : La Juventus va a Parma nella terza di campionato alla ricerca del tris di vittorie. Se i bianconeri viaggiano a punteggio pieno, dall’altra parte i ducali, fermi a 1 punto in classifica, cercano il primo successo della stagione. Una specie di mission impossibile contro la Juventus, sono pochi infatti i dubbi sulla vittoria degli uomini di Allegri che, per gli esperti di Sisal Matchpoint, vale appena 1.18. Il blitz dei gialloblù sarebbe ...