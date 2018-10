Napoli | Ancelotti sceglie il basso profilo | “Tra -4 e -6 cambia poco | è presto per fare

Udinese-Napoli 0-3 : Ancelotti a 4 punti dalla Juve : LEGGI LA CRONACA

Uragano Napoli - Udinese asfaltata senza appello : Ancelotti ha costruito una macchina perfetta : La formazione azzurra non lascia scampo all’Udinese, un tris d’autore alla Dacia Arena che permette agli azzurri di andare a meno quattro dalla Juventus Cinico, determinato ed efficace. E’ il Napoli di Carlo Ancelotti, che ormai pare abbia fatto dimenticare ai tifosi azzurri Maurizio Sarri. Se l’allenatore toscano si affidava sempre ai suoi titolarissimi, il tecnico di Reggiolo tiene tutti sulla corda, cambiando ...

Napoli - Ancelotti : “contrario ai playoff scudetto” : Carlo Ancelotti è decisamente contrario all’ipotesi di modificare le regole del campionato di Serie A, inserendo i playoff scudetto. Lo spiega in conferenza stampa e precisa anche di non gradire neppure la quarta sostituzione nei tempi regolamentari. “Il format del campionato – dice l’allenatore del Napoli – va bene così, senza playoff scudetto. Ritengo inutile anche la quarta sostituzione nei tempi ...

Napoli - Ancelotti : “vorrei cittadinanza del Sud” : ”Se potessi essere un testimonial di questa città ne sarei orgoglioso”. Carlo Ancelotti entra nel dettaglio del suo rapporto con Napoli e con il nuovo ambiente nel quale vive da pochi mesi. ”Io – dice – sono un uomo del Nord ma vorrei avere la cittadinanza del Sud. Quando parlo della realtà in cui mi trovo, dico solo quello che vedo: una città bellissima, solare. Nei cinque anni che ho trascorso ...

Napoli - Ancelotti : “Priorità assoluta alla partita di domani. Barella? Giocatore da Napoli” : “La pressione c’è, perché vogliamo migliorare e proseguire la striscia positiva. Continuare a crescere è quello che ci mette pressione“. Così Carlo Ancelotti alla vigilia della trasferta di Udine che segnerà la ripresa dopo la sosta. “La partita di domani è importante per ricominciare da dove avevamo lasciato: avevamo finito bene e dopo la sosta bisogna ricominciare alla stessa maniera. Daremo assoluta priorità alla ...

Napoli - Ancelotti annuncia : Insigne salterà l’Udinese a causa di un problema fisico : Carlo Ancelotti ha parlato alla vigilia dell’incontro del suo Napoli contro l’Udinese, Insigne sarà assente tra le fila dei partenopei “Le scelte di formazione saranno condizionate dalle sfide a Psg e Roma? No, assolutamente no. La gara di domani è importante per ricominciare come avevamo lasciato. Vogliamo vincere come avevamo finito, bene. Priorità a domani. Vi do dei vantaggi, ci sono degli indisponibili, sono Luperto, ...