Muore in vacanza in Egitto | la salma torna a casa ma mancano il cuore e i reni

Tragedia durante la vacanza - Fulvio Muore annegato mentre fa snorkeling con la fidanzata : Fulvio Taricco, 43enne residente nel Torinese era in vacanza in Sicilia con la fidanzata. Insieme avevano intrapreso una escursione da fare in parte a piedi e in parte a nuoto ma nell'ultimo tratto qualcosa è andato storto e l'uomo non è più riemerso. È stato trovato esanime successivamente sugli scogli.Continua a leggere

Mangia un panino in aereo ma ha una reazione allergica : Natasha Muore a 15 anni mentre va in vacanza : Al via il processo sulla morte di Natasha Ednan-Laperouse, deceduta a 15 anni mentre era a bordo di un volo della British Airways per choc anafilattico: aveva Mangiato un panino col sesamo, al quale era allergica, acquistato prima di imbarcarsi all'aeroporto di Heathrow in uno dei locali della catena Pret a Manger.Continua a leggere

Dramma in vacanza per una coppia. Sbanda con la moto - Muore la moglie : Siena, 18 settembre 2018 - Una vacanza nel Chianti , il sogno di tanti americani. Godersi i paesaggi intatti, dove magari si può anche incontrare qualche lama che mangia tranquillamente lungo la ...

Lecce - 70enne Muore in mare durante il primo giorno di vacanza : Era il primo giorno di vacanza per Guido Barbieri, un uomo 70enne originario di Mantova. Ieri mattina, dopo aver trascorso la notte in un b&b di Melendugno, si è recato in spiaggia a San Foca, assieme alla sua consorte per un bagno rinfrescante. Attorno a mezzogiorno, la tragedia. L'uomo, entrato ormai in mare da diverso tempo, non dava segni di vita ed era a faccia in giù nell'acqua. Immediatamente sono scattati i soccorsi dei bagnanti che ...

Bimbo di sei mesi cade dal letto e Muore sul colpo - tragedia in vacanza : di Giovanni Camirri Doveva essere una vacanza di gioia trascorsa in Umbria , ma s'è trasformata in una tragedia che, per un incidente assurdo, ha cancellato la piccola vita di un angelo di appena 6 ...

“La mia testa…”. Un malore in vacanza e Muore due settimane dopo. La terribile scoperta al rientro dal suo viaggio. Una vita che finisce a 27 anni : Si chiamava Catherine Roberts ed era una grande donna e una sportiva all’apice della carriera. Aveva appena 27 anni Catherine e la vita, tutto sommato, la vita che le sorrideva. Purtroppo però la giovane è morta, in seguito ad una terribile e precoce malattia. Si trattava di una giocatrice professionista di rango internazionale molto nota nel mondo del netball (uno sport a squadre simile al basket molto diffuso in alcuni paesi anglofoni ...

Tragedia in vacanza : turista italiano Muore in un incidente : Sebastien Giordani ha perso la vita insieme a tre donne spagnole nello schianto che ha coinvolto un camion e il minibus su...

Tragedia in vacanza. Mamma 46enne Muore in un terribile incidente. La dinamica : A volte la vita è davvero beffarda. Lo sa bene il nord-est italiano che nelle ultime ore si è ritrovato a dover salutare, per cause diverse ma simili, due giovani vite. Un incidente in bici, infatti, nella giornata di martedì ha strappato troppo presto ai suoi cari, amici e colleghi, un maresciallo dei carabinieri: Luca Di Lazzaro, 45 anni, che amava andare in bici e godersi la natura. Maresciallo e vicecomandante della stazione dei carabinieri ...

Bardolino - cade nel Lago di Garda di notte e Muore/ Ultime notizie - la vittima era in vacanza con la famiglia : Bardolino, cade nel Lago di Garda di notte e muore. Ultime notizie, la vittima, un anziano di 71 anni, era in vacanza con la famiglia: inutili i soccorsi(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 12:51:00 GMT)

Incidente in vacanza : Muore un 27enne - feriti gli amici : Tragedia in provincia di Teramo, dove ha perso la vita Claudio Maria Di Addezzio, un ragazzo di Monterotondo. L'auto su cui...

Uccisa di fronte ai figli in vacanza. «Daniela - una madre esemplare». Muore anche il cane : Lucca, 22 agosto 2018 - La famiglia per dirle addio ha scelto la Sardegna. La terra dove Daniela Battistina Mele era nata e dalla quale stava partendo. Prima che la sua vita fosse falciata per sempre ...

“Addio capitano”. Nicolò - 17 anni - Muore così in vacanza con gli amici : Era in vacanza in Grecia con gli amici, come tanti giovani che in questi giorni di caldo e afa un po’ in tutta Italia fuggono per qualche giorno alla ricerca di svago e divertimento. Purtroppo, però, per questo ragazzo di soli diciassette anni quello che doveva essere un momento spensierato si è trasformato in una tragedia improvvisa, terribile, che lo ha strappato per sempre ai suoi cari. Nicolò Mancin, promessa del calcio ...

Vacanza fatale - promessa del calcio Muore a 17 anni : è giallo : Era il suo primo giorno di Vacanza ad Antiparos quando il 17enne milanese Nicolò Mancin, capitano del Bonola calcio, è stato...

Crollo ponte Genova - Alessandro Muore tornando dalla vacanza : ancora dispersa sua moglie Giovanna : Alessandro Robotti, 50 anni di Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria, è tra le vittime accertate del Crollo del ponte Morandi di Genova. Tornava da una vacanza al mare a Varigotti insieme alla moglie Giovanna, che attualmente risulta ancora dispersa. "Ora potrai vedere le tue amate stelle da vicino".Continua a leggere