Muore durante la vacanza in Egitto : quando la salma torna a casa mancano cuore e reni : Il sospetto è che la salma di David sia finita nelle mani di qualcuno vicino ai trafficanti di organi umani.

Turista Muore in vacanza in Egitto : la salma torna a casa e mancano il cuore e i reni : David Humphries è morto in vacanza in Egitto. La salma del Turista 62enne è stata riportata a casa, nel Regno Unito, ma, dopo l'autopsia, è stata segnalata un'anomalia: non aveva più cuore e reni. A denunciare il fatto è la famiglia di lui, che ha raccontato come David si sia sentito male mentre si trovava a Makadi, località balneare vicino a Hurghada.Un esame post-mortem è stato condotto in ...

Muore in vacanza in Egitto. La salma torna a casa - ma la scoperta è choc : È morto dopo aver accusato un malore mentre si trovava in Egitto, nella piscina di un resort che aveva scelto insieme alla moglie per trascorrere le vacanze. E Nel paese nordafricano era stata effettuata una prima autopsia, una pratica poi ripetuta quando la salma è tornata in patria, in Inghilterra. Ma qui i medici hanno fatto una scoperta agghiacciante: il corpo era privo di cuore e reni. David Humphries, che di lavoro faceva il meccanico, era ...

Muore in vacanza in Egitto - la salma torna a casa ma mancano il cuore e i reni : David Humphries, padre di quattro figli, sarebbe stato stroncato da un infarto mentre si trovava in vacanza con la sua famiglia in un resort di Hurghada, sul Mar Rosso. Senza neanche informare la famiglia, le autorità locali avevano deciso di effettuare un'autopsia...Continua a leggere

Muore in vacanza in Egitto - la salma torna a casa ma mancano il cuore e i reni : Un turista di 62 anni, che si trovava in vacanza in Egitto, è morto dopo aver accusato un malore mentre si trovava nella piscina di un resort. Nel paese nordafricano era stata effettuata una...

Tragedia durante la vacanza - Fulvio Muore annegato mentre fa snorkeling con la fidanzata : Fulvio Taricco, 43enne residente nel Torinese era in vacanza in Sicilia con la fidanzata. Insieme avevano intrapreso una escursione da fare in parte a piedi e in parte a nuoto ma nell'ultimo tratto qualcosa è andato storto e l'uomo non è più riemerso. È stato trovato esanime successivamente sugli scogli.Continua a leggere

Mangia un panino in aereo ma ha una reazione allergica : Natasha Muore a 15 anni mentre va in vacanza : Al via il processo sulla morte di Natasha Ednan-Laperouse, deceduta a 15 anni mentre era a bordo di un volo della British Airways per choc anafilattico: aveva Mangiato un panino col sesamo, al quale era allergica, acquistato prima di imbarcarsi all'aeroporto di Heathrow in uno dei locali della catena Pret a Manger.Continua a leggere

Dramma in vacanza per una coppia. Sbanda con la moto - Muore la moglie : Siena, 18 settembre 2018 - Una vacanza nel Chianti , il sogno di tanti americani. Godersi i paesaggi intatti, dove magari si può anche incontrare qualche lama che mangia tranquillamente lungo la ...

Lecce - 70enne Muore in mare durante il primo giorno di vacanza : Era il primo giorno di vacanza per Guido Barbieri, un uomo 70enne originario di Mantova. Ieri mattina, dopo aver trascorso la notte in un b&b di Melendugno, si è recato in spiaggia a San Foca, assieme alla sua consorte per un bagno rinfrescante. Attorno a mezzogiorno, la tragedia. L'uomo, entrato ormai in mare da diverso tempo, non dava segni di vita ed era a faccia in giù nell'acqua. Immediatamente sono scattati i soccorsi dei bagnanti che ...

Bimbo di sei mesi cade dal letto e Muore sul colpo - tragedia in vacanza : di Giovanni Camirri Doveva essere una vacanza di gioia trascorsa in Umbria , ma s'è trasformata in una tragedia che, per un incidente assurdo, ha cancellato la piccola vita di un angelo di appena 6 ...

“La mia testa…”. Un malore in vacanza e Muore due settimane dopo. La terribile scoperta al rientro dal suo viaggio. Una vita che finisce a 27 anni : Si chiamava Catherine Roberts ed era una grande donna e una sportiva all’apice della carriera. Aveva appena 27 anni Catherine e la vita, tutto sommato, la vita che le sorrideva. Purtroppo però la giovane è morta, in seguito ad una terribile e precoce malattia. Si trattava di una giocatrice professionista di rango internazionale molto nota nel mondo del netball (uno sport a squadre simile al basket molto diffuso in alcuni paesi anglofoni ...

Tragedia in vacanza : turista italiano Muore in un incidente : Sebastien Giordani ha perso la vita insieme a tre donne spagnole nello schianto che ha coinvolto un camion e il minibus su...

Tragedia in vacanza. Mamma 46enne Muore in un terribile incidente. La dinamica : A volte la vita è davvero beffarda. Lo sa bene il nord-est italiano che nelle ultime ore si è ritrovato a dover salutare, per cause diverse ma simili, due giovani vite. Un incidente in bici, infatti, nella giornata di martedì ha strappato troppo presto ai suoi cari, amici e colleghi, un maresciallo dei carabinieri: Luca Di Lazzaro, 45 anni, che amava andare in bici e godersi la natura. Maresciallo e vicecomandante della stazione dei carabinieri ...

Bardolino - cade nel Lago di Garda di notte e Muore/ Ultime notizie - la vittima era in vacanza con la famiglia : Bardolino, cade nel Lago di Garda di notte e muore. Ultime notizie, la vittima, un anziano di 71 anni, era in vacanza con la famiglia: inutili i soccorsi(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 12:51:00 GMT)