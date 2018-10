Mourinho perde la testa | mega rissa nel finale di Chelsea-United FOTO e VIDEO ...

Mourinho perde la testa e sbotta in conferenza stampa : Momento difficilissimo per l’allenatore José Mourinho, debacle del Manchester United contro il Tottenham e panchina dell’ex Inter sempre più a rischio. Il tecnico nervoso in conferenza stampa al termine del match: “Sì, conosco il risultato e so che abbiamo perso 3-0. 3, che per me è anche il numero di Premier League che ho vinto. 3, più di quanto gli altri 19 allenatori mettano insieme. Rispetto. Rispetto”. Salvo ...