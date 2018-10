Mourinho | l' ira contro la panchina di Sarri dopo il pareggio al 96' del Chelsea contro il

Mourinho inciampa e cade a terra : il video diventa virale sui social : Inghilterra-Spagna, partita della Uefa Nations League, disputata a Wembley sarà ricordata per tre cose: 1) La bella rimonta delle Furie Rosse che sotto per 1-0 frutto della rete di Rashford l'hanno ribaltata con Saul e Rodrigo, 2) La grande paura per lo scontro di gioco tra Carvajal e Shaw che ha costretto quest'ultimo ad uscire intubato in barella, 3) La rovinosa caduta del tecnico del Manchester United José Mourinho nel tentativo di superare ...