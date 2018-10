MotoGp | Zarco non si nasconde | “proverò a vincere | anche se Dovi e Marquez hanno un altro

MotoGp – Dovizioso tiene i piedi per terra - Zarco e Miller puntano il podio : le parole dei primi tre dopo le qualifiche di Motegi : Le parole di Dovizioso, Zarco e Miller dopo le qualifiche del Gp del Giappone, chiuse con il pilota della Ducati davanti al francese e all’australiano Andrea Dovizioso si prende la pole position del Gp del Giappone, completando una qualifica perfetta che gli permetterà di scattare domani davanti a Johann Zarco e Jack Miller. Settima pole per il pilota della Ducati in top class, un risultato esaltante impreziosito dai due decimi ...

MotoGp – Marquez mette in dubbio l’onestà Yamaha : “Zarco ‘abbandonato’ - so che problemi hanno” : Marquez, i presunti ‘dispetti’ Yamaha a Zarco e i difetti notati sulla M1 durante i giri alle spalle di Vinales: il parere dello spagnolo della Honda Dopo una settimana di pausa post Gp di Aragon, i piloti della MotoGp tornano protagonisti e lo fanno nel nuovissimo scenario della Thailandia. Dopo aver disputato una sessione di test invernali sul nuovo circuito, inserito nel calendario proprio dalla stagione 2018, i campioni ...

MotoGp Yamaha - Zarco : «Devo finire davanti a Crutchlow e Petrucci» : TORINO - A Misano anche Johann Zarco, come tutti i piloti Yamaha, ha avuto diverse difficoltà e ha chiuso ben lontano dalle posizioni che contano. Invertire la rotta già a partire dal GP di Aragon ...

MotoGp - Esclusiva Zarco : 'Tornare sul podio? Ci manca qualcosa che non dipende da me ' : Stavolta però abbiamo deciso di non correre perchè era troppo rischioso, capita e non cambia il mondo.' PRESTAZIONI Zarco 'Ero tornato in prima fila, ero motivatissimo. D'ora in poi dovrò dare il ...

MotoGp Misano - Libere 3 : Zarco il più veloce - Rossi è 20° ma entra in Q2 : Misano - Libere 3 condizionate dalla pioggia caduta nella notte, a Misano. La gran parte dei piloti è scesa sull'asfalto a pochi minuti dal termine per provare un rapido time attack ma il più veloce è ...

MotoGp - GP San Marino Misano 2018 : Johann Zarco guida le prove libere 3 - Dovizioso terzo. Valentino Rossi attardato : Johann Zarco ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 3 del GP di San Marino 2018, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa sul tracciato di Misano. Il francese si è piazzato davanti a tutti grazie a un buon 1:32.788 stampato proprio al termine della sessione e precedendo così Jack Miller di appena 73 millesimi. Il turno era iniziato su pista bagnata, le condizioni incerte hanno ritardato l’ingresso in pista dei piloti e hanno anche ...

MotoGp Yamaha - Zarco : «Possiamo lottare per le prime posizioni» : TORINO - Per tutti i piloti della MotoGp si avvicina il momento del rientro in pista. Deluso per la cancellazione del GP di Gran Bretagna il francese del team Tch3 Johann Zarco spera di potersi rivare ...

MotoGp – Zarco sicuro di sè a Silverstone : “avrei potuto fare la pole e battere le Ducati” : Johann Zarco soddisfatto del suo terzo posto nelle qualifiche del Gp della Gran Bretagna: le parole del francese della Tech3 a Silverstone Splendida doppietta Ducati a Silverstone: Jorge Lorenzo è il poleman del Gp della Gran Bretagna, seguito dal compagno di squadra Andrea Dovizioso e da un eccellente Johann Zarco. Giornata complicata sul circuito inglese, dove la pioggia ha creato qualche problema di troppo durante le Fp4 e un importante ...