MotoGp – Yamaha di nuovo in difficoltà in Giappone | Valentino Rossi tra errori e

MotoGp - analisi prove libere GP Giappone 2018 : Andrea Dovizioso vuole il bis - Marquez lavora di fino - le Yamaha su strade diverse : Il venerdì del Gran Premio del Giappone 2018 della MotoGP (clicca qui per programma e tv) ha vissuto due sessioni totalmente differenti. La prima (clicca qui per la cronaca) si è disputata sull’asciutto e ha messo in mostra il solito ottimo Andrea Dovizioso che con la sua Ducati si è confermato a proprio agio sulla pista di Motegi, mentre la seconda (clicca qui per la cronaca) condizionata dall’asfalto umido e da temperature basse, ...

MotoGp - Gp Giappone Day 1 : Meregalli - Yamaha - - 'Sensazioni Buriram confermate' [Video] : Queste le parole di Massimo Meragalli , Team Manager della Yamaha, , intervistato da Sky Sport MotoGP: 'Dopo il primo run è stato provato un link diverso sulla moto di Valentino Rossi. La pista era ...

MotoGp - Valentino Rossi sfiduciato da Yamaha : Abbiamo lavorato per cercare di avere una erogazione più dolce possibile, per la durata della gomma è fondamentale - ha spiegato Meregalli a Sky Sport -. A detta dei nostri piloti abbiamo preso la ...

MotoGp - Meregalli fiducioso : “la direzione presa dalla Yamaha è quella giusta - previsti altri aggiornamenti” : Il team director della Yamaha ha analizzato le ultime prestazioni della M1, svelando come siano previsti aggiornamenti prima della fine della stagione I risultati ottenuti in Thailandia hanno restituito il sorriso alla Yamaha, arrivata in Giappone con la voglia di continuare in questo processo di leggera crescita. AFP/LaPresse Maio Meregalli appare fiducioso alla vigilia del week-end di Motegi, la M1 pare rispondere positivamente agli ...

MotoGp - GP Giappone 2018 : prova del nove per Valentino Rossi. La Yamaha deve dimostrare di aver intrapreso una ripresa costante : Dopo una stagione con pochissimi sorrisi e tanti problemi, la Yamaha prova a invertire la tendenza nelle ultime quattro gare di questo Mondiale MotoGP 2018. Il primo passo è stato compiuto già a Buriram, con Maverick Vinales che ha chiuso sul gradino più basso del podio, mentre Valentino Rossi, quarto al traguardo, ha addirittura condotto la gara per diversi giri. Una vera e propria boccata d’ossigeno per la scuderia di Iwata che incrocia ...

MotoGp – Valentino Rossi e Maverick Vinales a suon di musica in Giappone : i piloti Yamaha al fianco del pianista Francesco Tristano : Cosa ci fanno Valentino Rossi e Maverick Vinales vicino ad un pianoforte? I piloti Yamaha protagonisti di un evento musicale in Giappone Valentino Rossi e Maverick Vinales sono pronti per il Gp del Giappone: i due piloti Yamaha sono già in terra asiatica, dove oggi hanno partecipato ad u evento organizzato dal team di Iwata che ha unito la passione per i motori a quello per la musica. “Two Yamahas, One Passion”, questo il nome ...

MotoGp - Valentino Rossi : "Se la Yamaha è davvero migliorata - si vedrà in tutto il trittico" : A Motegi il nove campione del mondo ha vinto in due occasioni, nel 2001 e 2008, conquistando altri nove podi. Tra questi, tanti i bei ricordi, come la vittoria del 2008 che gli consegnò ...

MotoGp - Mondiale 2018 : segnali di ripresa per la Yamaha. Valentino Rossi incrocia le dita : La MotoGP di questi anni si sta segnalando per una caratteristica sempre più importante: l’imprevedibilità. Le incognite sono sempre maggiori, sotto numerosi punti di vista e, molto spesso, non è facile prevedere come andrà un weekend di gare. Mettere Marc Marquez tra i candidati a pole position e vittoria rimane scontato, quello sì, ma capire quale sarà la moto migliore, quale sarà la gomma da utilizzare in gara, o quale set-up sarà ...

MotoGp - La Yamaha ha ritrovato il sorriso - ma Giacomo Agostini non vuole illudere i fan : 'bisogna aspettare' : Giacomo Agostini e il buon risultato della Yamaha al Gp della Thailandia: le parole dell'ex campione del mondo di motociclismo La prestazione positiva di domenica scorsa a Buriram della Yamaha ha ...

MotoGp - GP Thailandia 2018 : Andrea Dovizioso candidato alla piazza d’onore. Segnali di risveglio per la Yamaha ma… : -4 al termine dell’avventura del Mondiale 2018 di MotoGP. Il caldo torrido della Thailandia ha accolto i centauri più veloci del mondo e il settimo successo stagionale di Marc Marquez è stato all’insegna dello spettacolo. Un nuovo duello con la Ducati di Andrea Dovizioso ha animato la scena e nel gioco dei sorpassi e dei controsorpassi è stato lo spagnolo a prevalere, permettendogli di volare ulteriormente nella graduatoria generale: ...

MotoGp – Jorge Lorenzo mai così… ‘dolce’ : i tweet del ducatista per Marquez - Dovizioso e i piloti Yamaha [FOTO] : Jorge Lorenzo si congratula con i migliori del Gp della Thailandia: i tweet del maiorchino della Ducati, costretto al forfait a causa di un infortunio Un Gp della Thailandia sopra ogni aspettativa: su un circuito poco conosciuto dai piloti della MotoGp, i campioni delle due ruote sono riusciti a regalare spettacolo puro con un duello al cardiopalma, sul finale della gara, tra Dovizioso e Marquez, al termine del quale è stato lo spagnolo ...

MotoGp – La Yamaha ritrova il sorriso in Thailandia - la reazione di Rossi e Vinales dopo la gara di Buriram [VIDEO] : Stretta di mano tra Valentino Rossi e Maverick Vinales al termine del Gp della Thailandia: piloti Yamaha soddisfatti dopo la gara di Buriram Un Gp della Thailandia con un finale al cardiopalma: Marquez e Dovizioso hanno regalato uno spettacolo incredibile con uno dei loro favolosi duelli. Al termine di una lotta fatta di sorpassi e controsorpassi, è stato lo spagnolo della Honda, questa volta, ad avere la meglio sul suo rivale della ...