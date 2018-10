MotoGp | straordinario Dovizioso | è pole a Motegi Valentino Rossi 9°

calcioweb.eu

: +++ #MOTOGP: STRAORDINARIO #DOVIZIOSO, È POLE A #MOTEGI. #VALENTINOROSSI 9° +++ - CalcioWeb : +++ #MOTOGP: STRAORDINARIO #DOVIZIOSO, È POLE A #MOTEGI. #VALENTINOROSSI 9° +++ - AngyFra89 : Più guardo Zarco e più penso quanto in Yamaha siano stati STUPIDI. #JapaneseGP #MotoGP #GiroMatto #Yamaha… -

(Di sabato 20 ottobre 2018)– E', il forlinese conquista laposition con il tempo di 1.44.590, seguito da un ottimo Zarco e da Miller. Quarto tempo invece per Crutchlow, solo sesto invece Marc Marquez. Più indietro le Yamaha, con Vinales erispettivamente settimo e nono. Iannone settimo. Nonostante l'aassenza di Jorge Lorenzo, le qualifiche del Gp del Giappone si sono rivelate sorprendenti e ricche di emozioni.