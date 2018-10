MotoGP Motegi Rossi resta perplesso | Siamo tornati indietro

MotoGP Motegi - Rossi : «Avevo potenziale per partire dalla seconda fila» : Motegi - 'Avevo il potenziale per partire dalla seconda fila. Potevo fare meglio, perchè con la prima gomma ero piuttosto veloce '. Questo il commento di Valentino Rossi, ai microfoni di Sky Sport, dopo il nono posto nelle qualifiche della MotoGp a Motegi. 'Purtroppo abbiamo fatto un errore nei box con la gomma dietro, sbagliando la pressione, e non aveva grip. Di fatto il secondo ...

MotoGP - GP Giappone. Motegi stregata per Marc Marquez : 'Colpa della caduta nelle Libere 4' : "Cercheremo di ottenere il miglior risultato di fronte al personale Honda e ai nostri tifosi, il GP di casa è molto importante per la nostra fabbrica", aveva dichiarato Marquez alla vigilia del GP del ...

MotoGP – Marquez e il sesto posto in qualifica a Motegi : “me lo aspettavo - ecco perchè” : Marc Marquez sesto in griglia di partenza a Motegi: le parole dello spagnolo della Honda dopo le qualifiche del Gp del Giappone Andrea Dovizioso è il poleman del Gp del Giappone: il forlivese ha chiuso le qualifiche a Motegi davanti a tutti, lasciandosi alle spalle Zarco e Miller. sesto tempo per Marc Marquez, che sul finale delle Fp4 è stato protagonista di una caduta che gli è costata cara e lo ha costretto a rinunciare alla moto ...

MotoGP Motegi - Dovizioso : «Sapevamo di essere veloci» : Motegi - 'Siamo arrivati sapendo di essere veloci, ma Marquez è messo molto bene come passo. In questo momento non mi sento superiore agli altri, dipenderà dalla scelta delle gomme. Sono contento, ...

MotoGP – Dovizioso tiene i piedi per terra - Zarco e Miller puntano il podio : le parole dei primi tre dopo le qualifiche di Motegi : Le parole di Dovizioso, Zarco e Miller dopo le qualifiche del Gp del Giappone, chiuse con il pilota della Ducati davanti al francese e all’australiano Andrea Dovizioso si prende la pole position del Gp del Giappone, completando una qualifica perfetta che gli permetterà di scattare domani davanti a Johann Zarco e Jack Miller. Settima pole per il pilota della Ducati in top class, un risultato esaltante impreziosito dai due decimi ...

