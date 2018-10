MotoGp – Marquez primo con caduta a Motegi | i TEMPI delle Fp4 del Gp del Giappone

LIVE MotoGp - GP Giappone 2018 in DIRETTA : qualifiche in tempo reale - Dovizioso sfida Marquez per la pole : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP del Giappone quartultima prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Sul tracciato di Motegi si prospetta un time-attack molto interessante con Marc Marquez e Andrea Dovizioso pronti a confrontarsi per centrare la pole. Lo spagnolo della Honda vuol festeggiare l’iride in questo round, nel weekend di casa della propria squadra. E allora le motivazioni per far bene da parte ...

MotoGp – Marc Marquez i consigli del team e il forfait di Lorenzo : “mi hanno legato alla sedia! Jorge? La sua assenza può essere positiva” : Marc Marquez, la seconda sessione di prove libere nulla in Giappone e l’assenza di Jorge Lorenzo nel weekend di gara di Motegi: la sincerità dello spagnolo della Honda Giornata di prove… a metà a Motegi: nel pomeriggio le condizioni del circuito, a tratti bagnato e a tratti asciutto, a costretto i piloti della MotoGp a girare poco nelle Fp2 del Gp del Giappone o, addirittura, a non scendere proprio in pista. Tra coloro che ...

MotoGp - analisi prove libere GP Giappone 2018 : Andrea Dovizioso vuole il bis - Marquez lavora di fino - le Yamaha su strade diverse : Il venerdì del Gran Premio del Giappone 2018 della MotoGP (clicca qui per programma e tv) ha vissuto due sessioni totalmente differenti. La prima (clicca qui per la cronaca) si è disputata sull’asciutto e ha messo in mostra il solito ottimo Andrea Dovizioso che con la sua Ducati si è confermato a proprio agio sulla pista di Motegi, mentre la seconda (clicca qui per la cronaca) condizionata dall’asfalto umido e da temperature basse, ...

MotoGp - Marquez resta ai box nelle FP2 : “non aveva senso rischiare. Dovizioso? Qui è temibile” : Il pilota della Honda ha analizzato la prima giornata di libere a Motegi, sottolineando di non voler rischiare nulla in vista del finale di stagione Non proprio una giornata da ricordare per Marc Marquez questo venerdì di libere a Motegi, il pilota spagnolo non è nemmeno sceso in pista nel pomeriggio per via delle avverse condizioni atmosferiche che hanno reso viscido l’asfalto. AFP/LaPresse Niente rischi per il campione del mondo, ...

MotoGp – Dovizioso mette le cose in chiaro a Motegi : “Marquez? Non siamo amici - ma…” : Andrea Dovizioso sempre sincero e trasparente: le parole del forlivese della Ducati sul rapporto con Marc Marquez E’ finalmente iniziato il weekend del Gp del Giappone: i piloti sono scesi in pista per le prime due sessioni di prove libere al termine delle quali sono stati Dovizioso e Pedrosa i più veloci. Fp2 caratterizzate dalla pioggia e dalla pista bagnata: condizioni che hanno costretto alcuni big, come Dovizioso e Marquez, a ...

MotoGp - GP Giappone. Marc Marquez - nuovo casco in stile manga a Motegi : Il GP del Giappone è un appuntamento speciale per Marquez. Non solo perché si corre a Motegi, sul circuito di casa della Honda. Ma anche perché lo spagnolo si gioca il primo match point per diventare ...

MotoGp - GP Giappone 2018 : La pioggia scombina i piani e vede emergere Dani Pedrosa nella FP2. Valentino Rossi lontano - Dovizioso e Marquez non girano : Dopo una mattinata con condizioni meteo ideali, arriva la pioggia a condizionare la seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone 2018 di MotoGP (clicca qui per programma e tv). Gli ombrelli si aprono prima del secondo turno ma si chiudono rapidamente, e l’asfalto, al momento del semaforo verde, si presenta ancora umido. Con il passare dei minuti la situazione migliora, fino ad arrivare all’ultimo quarto d’ora ...

Diretta MotoGp/ Streaming video SKY prove libere live : via alla FP2! Riparte la sfida Marquez-Dovizioso : Diretta Motogp Streaming video SKY prove libere FP1 e FP2 live GP Giappone 2018 Motegi: cronaca e tempi delle sessioni , oggi 19 ottobre, .

MotoGp - GP Giappone 2018 : prove libere 1. Andrea Dovizioso subito il più veloce - Marquez 4° - Rossi 9° - Lorenzo non ce la fa : Andrea Dovizioso (Ducati) chiude al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone 2018 di MotoGP (clicca qui per programma e tv) ed inizia con il piede giusto il suo fine settimana. Per la scuderia di Borgo Panigale, tuttavia, le buone notizie si concludono qui, dato che Jorge Lorenzo, dopo aver fatto un tentativo in avvio di turno, decide che per lui il weekend nipponico finisce in anticipo, dato che i dolori a braccio ...

MotoGp : Marquez diventa un Samurai a Motegi : La livrea prescelta dal sei volte campione del mondo rappresenta l'equilibrio tra il bene e il male , Ying-Yang, - su un lato un Samurai con i colori bianco, giallo e blu , mentre l'altra metà del ...

MotoGp - Pedrosa e quel paragone tra Stoner e Marquez : “Casey non si curava di nessuno - Marc invece…” : Il pilota spagnolo ha paragonato Stoner e Marquez, avendoli avuti entrambi come compagni di squadra alla Honda Li ha avuti entrambi come compagni di squadra, per questo motivo solo Daniel Pedrosa può fare un preciso paragone tra Casey Stoner e Marc Marquez. AFP/LaPresse Un confronto particolare, in cui lo spagnolo ha individuato quelle che sono le differenze tra l’australiano e il campione del mondo in carica: “Casey è molto ...

MotoGp - la conferenza dal GP del Giappone 2018. Marquez - primo match point : 'Nessuno stress' : LIVE 11:50 18 ott Meregalli: "Servono conferme sui passi in avanti visti in Thailandia" "In Thailandia abbiamo implementato soluzioni nuove sia per il telaio sia per l'elettronica, ma resta ancora ...

MotoGp Motegi Marquez : "Ho il primo match point - ma questo Dovi va forte.." : Seduti accanto e pronti all'ennesima sfida: Marquez e Dovizioso affrontano la conferenza stampa del GP del Giappone, sulla pista di Motegi, che potrebbe incoronare lo spagnolo per la settima volta. ...