MotoGP | la griglia di partenza del GP del Giappone 2018

MotoGP – Dovizioso in pole - nessuna Honda ufficiale in prima fila a Motegi : la griglia di partenza del Gp del Giappone : Andrea Dovizioso in pole position a Motegi: la griglia di partenza del Gp del Giappone E’ la Ducati di Andrea Dovizioso a piazzarsi davanti a tutti nelle qualifiche del Gp del Giappone. Una moto italiana, nella casa di Honda e Yamaha, guidata da un pilota italiano, ha conquistato la prima casella in griglia di partenza del Gp del Giappone. Dovizioso partirà infatti dalla pole position domani a Motegi, seguito da Zarco e Miller. Solo ...

Griglia di partenza MotoGP - GP Giappone 2018 : risultato e classifica delle qualifiche : Le qualifiche del GP del Giappone 2018, tappa del Mondiale MotoGP, hanno regalato grande spettacolo e non hanno deluso le aspettative. Sul tracciato di Motegi è andata in scena una bellissima lotta per la conquista della pole position con Marc Marquez e Andrea Dovizioso che si sono sfidati alla grande, si è definito la Griglia di partenza con Valentino Rossi che cercherà di dire la sua in gara. Di seguito la Griglia di partenza del GP del ...

Griglia di partenza MotoGP/ Gp Giappone 2018 : la sfida per la Pole position a Motegi : Griglia di partenza Motogp, GP Giappone 2018 Motegi: la battaglia per la Pole position sul circuito nipponico. Pista facile per le Ducati oggi, ma occhio a Marc Marquez.(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 04:00:00 GMT)

MotoGP - la griglia di partenza del GP di Thailandia 2018 : 1° M. Marquez 2° V. Rossi 3° A. Dovizioso 4° M. Vinales 5° C. Crutchlow 6° A. Iannone 7° D. Pedrosa 8° J. Zarco 9° D. Petrucci 10° J. Miller 11° A. Rins 12° A. Bautista 13° F. Morbidelli ...

MotoGP Thailandia 2018 live - Marquez in pole. Rossi secondo. La griglia di partenza : Lo spagnolo della Honda primo sulla griglia di partenza, a suo fianco il Dottore su Yamaha. Terza la Ducati di Dovizioso

MotoGP Thailandia - griglia di partenza : Marquez in pole - Rossi secondo : BURIRAM - Marc Marquez si riprende il comando, un super Valentino Rossi beffa Andrea Dovizioso: il leader del Mondiale ha centrato la pole position in vista dell'inedito Gp di Thailandia con il tempo ...

MotoGP – Marquez in pole a Buriram : la griglia di partenza del Gp della Thailandia : Una prima fila di fuoco: la griglia di partenza del Gp della Thailandia Nonostante un problema nelle Fp3 che gli ha impedito di staccare il pass per la Q1, Marquez, dopo esser passato dalla prima fase delle qualifiche sul circuito di Buriram, è riuscito a conquistare la pole position del Gp della Thailandia, la 50ª della sua carriera. Un finale infuocato, con i piloti della categoria regina a caccia delle migliori posizioni in griglia di ...

Griglia di partenza MotoGP - GP Thailandia 2018 : risultato e classifica qualifiche : A Buriram si sono disputate le qualifiche del GP di Thailandia 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Si è assegnata la pole position ed è stata definita la Griglia di partenza per la gara di domani, spettacolo assicurato in pista e lotta di assoluto livello tra tutti i contendenti. Marc Marquez ha battagliato con Andrea Dovizioso, Valentino Rossi ha lottato allo stremo alla pari di Maverick Vinales mentre Jorge Lorenzo non era presente a causa ...

GRIGLIA DI PARTENZA MotoGP / Gp Thailandia 2018 : senza Lorenzo - via alla lotta per la pole position : GRIGLIA di PARTENZA MOTOGP, GP Thailandia 2018 Buriram: la battaglia per la pole position sull’inedito circuito asiatico, per spezzare il dominio di Marc Marquez(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 09:12:00 GMT)

Griglia di partenza MotoGP/ Gp Thailandia 2018 - sfida per la pole position (Buriram) : Griglia di partenza MotoGp, GP Thailandia 2018 Buriram: la battaglia per la pole position sull’inedito circuito asiatico, per spezzare il dominio di Marc Marquez(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 04:15:00 GMT)

GRIGLIA DI PARTENZA MotoGP / Gp Aragon 2018 : Lorenzo in pole va a caccia di Marquez : GRIGLIA di PARTENZA MOTOGP, GP Aragon 2018: la battaglia per la pole position sul circuito del Motorland Aragon, per spezzare il dominio di Marc Marquez(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 10:58:00 GMT)

GRIGLIA DI PARTENZA MotoGP / Gp Aragon 2018 : disastro Yamaha - Valentino Rossi solo 18°! : GRIGLIA di PARTENZA MOTOGP, GP Aragon 2018: la battaglia per la pole position sul circuito del Motorland Aragon, per spezzare il dominio di Marc Marquez(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 18:27:00 GMT)

MotoGP - GP Aragon 2018 : Morbidelli e Vinales penalizzati in griglia - ostacolato Smith. Valentino Rossi risale : Maverick Vinales e Franco Morbidelli sono stati penalizzati per aver commesso delle infrazioni durante le qualifiche del GP di Aragon 2018, tappa del Mondiale MotoGP. I due piloti verranno retrocessi rispettivamente di tre e sei caselle sulla griglia di partenza della gara di domani per aver ostacolato Bradley Smith durante la Q1. Lo spagnolo della Yamaha scatterà dunque in 14^ piazza mentre il pilota italiano scivola in 19^ posizione, ...

MotoGP - GP Aragon 2018 : Morbidelli e Vinales penalizzati in griglia - ostacolato Smith. Valentino Rossi risale : Maverick Vinales e Franco Morbidelli sono stati penalizzati per aver commesso delle infrazioni durante le qualifiche del GP di Aragon 2018, tappa del Mondiale MotoGP. I due piloti verranno retrocessi rispettivamente di tre e sei caselle sulla griglia di partenza della gara di domani per aver ostacolato Bradley Smith durante la Q1. Lo spagnolo della Yamaha scatterà dunque in 14^ piazza mentre il pilota italiano scivola in 19^ posizione, ...