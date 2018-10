MotoGp – Il sesto tempo di Marquez e la promessa di Miller | Dovizioso sincero | “Marc

LIVE MotoGp - GP Giappone 2018 in DIRETTA : Dovizioso conquista la pole position! Marquez sesto - Valentino Rossi nono : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP del Giappone quartultima prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Sul tracciato di Motegi si prospetta un time-attack molto interessante con Marc Marquez e Andrea Dovizioso pronti a confrontarsi per centrare la pole. Lo spagnolo della Honda vuol festeggiare l’iride in questo round, nel weekend di casa della propria squadra. E allora le motivazioni per far bene da parte ...

MotoGp - GP Thailandia 2018 : gli orari delle differite e delle repliche. Il palinsesto su Sky e TV8 : Le tre classi del Motomondiale sono pronte a scendere in pista per il Gran Premio di Thailandia 2018, primo appuntamento per questa neonata gara asiatica. Dalle ore 6.00 sarà tempo di battaglia sul tracciato di Buriram, con la Moto3 che aprirà le danze. Jorge Martino non vuole più fermarsi dopo aver passato di slancio il nostro Marco Bezzecchi, ma la pattuglia italiana sarà pronta, come sempre, a vendere cara la palle. Alle ore 7.20, poi, ...

MotoGp - GP Thailandia 2018 : l’orario della gara. Si corre al mattino. Programma e palinsesto tv : Dopo le qualifiche di ieri è tempo di fare sul serio a Buriram! Le tre classi del Motomondiale saranno in pista per il Gran Premio di Thailandia 2018, primo appuntamento per questa neonata gara asiatica. Il tracciato non è propriamente uno dei più belli ed affascinanti del calendario, ma le emozioni non mancheranno, quantomeno in Moto2 e Moto3, dove i titolo sono ancora in ballo. Nella classe regina, infatti, Marc Marquez non deve fare altro che ...

MotoGp - GP Aragon 2018 : come vedere la gara in tv. Gli orari e il palinsesto su Sky e TV8 : Oggi andrà in scena il Gran Premio di Aragon 2018, quattordicesimo round della stagione del Mondiale MotoGP. La gara della classe regina è molto attesa in quanto si dovrebbe profilare l’ennesimo duello tra le Ducati ufficiali e l’Honda di Marc Marquez. L’iberico, leader del Mondiale con 67 punti di vantaggio sul secondo, proverà ad interrompere la striscia di tre successi consecutivi da parte delle Ducati per ipotecare il ...

MotoGp oggi (domenica 26 agosto) - GP Gran Bretagna 2018 : come vedere la gara in tv su Sky e TV8. Orari e palinsesto : Paura della pioggia? Sembrerebbe di sì. Gli organizzatori del GP di Gran Bretagna, dodicesima prova del Mondiale 2018 di MotoGP hanno deciso di rivoluzionare il programma della domenica di gare. A causa del serio rischio di perturbazione previsto per le ore 14.00 (italiane), la partenza della gara della classe regina è stata anticipata alle ore 12.30 (italiane) per cercare di evitare l’acquazzone che con Grande probabilità si abbatterà ...

MotoGp – Valentino Rossi sesto in Austria : la reazione del team Yamaha al suo rientro ai box [VIDEO] : Pacche, applausi, strette di mano e abbracci per Valentino Rossi al termine del Gp d’Austria dopo la sua gara in rimonta al Red Bull Ring Una gara appassionante, oggi al Red Bull Ring: il finale del Gp d’Austria ha regalato emozioni al cardiopalma con la bagarre tra Jorge Lorenzo e Marc Marquez. Andrea Dovizioso non è riuscito a lottare fino alla fine con i suoi colleghi, ma è stata comunque una Ducati ad aggiudicarsi la ...

MotoGp Austria - Lorenzo brucia Marquez. Rossi sesto : Fra Lorenzo e il campione del mondo si scatena la battaglia, con un continuo botta e risposta per la prima posizione. Mentre Rossi passa Rabat per la settima posizione, i due spagnoli in testa ...

MotoGp - GP Austria 2018 : Jorge Lorenzo vince il corpo a corpo con Marquez - terzo Dovizioso - sesto un generoso Rossi : In questo fine settimana era apparso chiaro che Marc Marquez (Honda) volesse vincere a tutti i costi il Gran Premio d’Austria 2018 della MotoGP, ma Jorge Lorenzo (Ducati) ha corso come un leone per rovinargli i piani, fino a centrare una vittoria davvero eccezionale, la terza di questo campionato. Il maiorchino risponde colpo su colpo al connazionale e lo precede di 130 millesimi, con un finale da cuore in gola, con sorpassi e ...

LIVE MotoGp - GP Austria 2018 in DIRETTA : vittoria show di Lorenzo - che battaglia con Marquez! Dovizioso terzo - Valentino Rossi sesto : Buon divertimento! GRIGLIA DI PARTENZA LA CRONACA DELLE QUALIFICHE CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA Grazie a tutti per averci seguito. ...

MotoGp Austria - vince Jorge Lorenzo davanti a Marquez. Dovizioso 3°. Solo sesto Valentino Rossi : Jorge Lorenzo ha vinto il Gran Premio di Austria, undicesimo appuntamento della MotoGp. Lo spagnolo della Ducati ha preceduto il connazionale Marc Marquez su Honda. Sul podio anche Andrea Dovizioso sull’altra Ducati. sesto Valentino Rossi su Yamaha. Per Lorenzo è il terzo successo stagionale. Risultati e classifica del Mondiale L'articolo MotoGp Austria, vince Jorge Lorenzo davanti a Marquez. Dovizioso 3°. Solo sesto Valentino Rossi ...

MotoGp - Lorenzo vince davanti a Marquez : terzo Dovizioso. Valentino sesto : Jorge Lorenzo, su Ducati, ha vinto il Gp d'Austria, undicesima prova del Mondiale MotoGp. Lo spagnolo ha preceduto il connazionale e leader del mondiale, Marc Marquez (Honda), secondo, e il...

MotoGp - Zarco incredulo in Austria : “credevo di aver centrato un tempo fantastico - invece mi son ritrovato sesto” : Il pilota francese è riuscito a strappare il sesto posto in qualifica, dimostrandosi il miglior pilota Yamaha in pista in Austria E’ di Johann Zarco la migliore prestazione in casa Yamaha al termine delle qualifiche del Gp d’Austria, il francese infatti stacca il sesto tempo nonostante si aspettasse molto di più. AFP PHOTO / FILIPPO MONTEFORTE Indietro le due moto ufficiali di Viñales e Valentino Rossi, costretti ad ...