MotoGP | GP Giappone | Miller 3° in griglia | ' Pronto a dare una mano a Dovizioso'

MotoGP - GP Giappone 2018 : l’orario della gara. Come vederla in tv in diretta e in differita. Il programma completo su Sky e TV8 : Domattina si disputerà il Gran Premio del Giappone 2018, sedicesimo e quartultimo round della stagione del Motomondiale. Nella classe regina Marc Marquez potrebbe chiudere i giochi iridati conquistando il suo settimo titolo con tre gare d’anticipo, mentre in Moto2 e Moto3 la bagarre per il campionato è ancora molto aperta e ricca di colpi di scena in ogni weekend. Dopo due giorni molto variabili dal punto di vista meteorologico, i migliori ...

MotoGP – Iannone soddisfatto in qualifica - Andrea ‘ci tiene’ in Giappone : “la Suzuki qui vuole fare bella figura” : Andrea Iannone commenta le sue qualifiche sul circuito di Motegi, il pilota italiano della Suzuki partirà dalla quinta posizione in griglia Le qualifiche sul circuito di Motegi hanno premiato la velocità di Andrea Dovizioso, che nonostante non sia avvezzo come i suoi avversari alla pole position, è riuscito a prendersi la prima posizione sul circuito Giapponese su cui domenica si correrà il Gp di Giappone. La prossima gara rappresenta il ...

MotoGP – Yamaha di nuovo in difficoltà in Giappone - Valentino Rossi tra errori e chiarimenti : “abbiamo sbagliato ai box” : Le parole di Valentino Rossi dopo il nono posto nelle qualifiche del Gp del Giappone: il Dottore sincero a Motegi tra errori ai box e chiarimenti Andrea Dovizioso ha conquistato, questa mattina, la pole position del Gp del Giappone: il forlivese della Ducati si è lasciato alle spalle un ottimo Zarco e un buon Jack Miller, mentre per trovare Marc Marquez bisogna andare in seconda fila. Lo spagnolo della Honda ha chiuso la sua qualifica al ...

MotoGP - GP Giappone. Motegi stregata per Marc Marquez : 'Colpa della caduta nelle Libere 4' : "Cercheremo di ottenere il miglior risultato di fronte al personale Honda e ai nostri tifosi, il GP di casa è molto importante per la nostra fabbrica", aveva dichiarato Marquez alla vigilia del GP del ...

MotoGP - GP Giappone. Dovizioso : 'Miller? Ogni aiuto è ben accetto...' : Dovizioso scombina i piani di Marquez a casa Honda, conquistando la pole sul circuito del GP del Giappone: " Sta andando tutto come ci aspettavamo , ero sicuro che saremmo stati competitivi. La nostra ...

MotoGP - qualifiche GP del Giappone 2018 : primo Andrea Dovizioso : Fare bene qua in Giappone è sempre meraviglioso - ha detto Gigi Dall'Igna a Sky Sport MotoGP -. È stato veramente bravo, non ha sbagliato nulla, adesso bisogna fare le scelte giuste per domani, ...

MotoGP - GP Giappone 2018 : a che ora si corre la gara e su che canale vederla in tv? : Domenica 21 ottobre si correrà il GP del Giappone 2018, tappa del Mondiale MotoGP. A Motegi andrà in scena una gara che si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante visto che ci sono diversi piloti in grado di lottare per il podio. Andrea Dovizioso scatterà dalla pole position e ha tutte le carte in regola per puntare alla vittoria, sulla carta dovrebbe andare in scena un duello con Marc Marquez che però partirà in sesta posizione: ...

MotoGP – Dovizioso in pole - nessuna Honda ufficiale in prima fila a Motegi : la griglia di partenza del Gp del Giappone : Andrea Dovizioso in pole position a Motegi: la griglia di partenza del Gp del Giappone E’ la Ducati di Andrea Dovizioso a piazzarsi davanti a tutti nelle qualifiche del Gp del Giappone. Una moto italiana, nella casa di Honda e Yamaha, guidata da un pilota italiano, ha conquistato la prima casella in griglia di partenza del Gp del Giappone. Dovizioso partirà infatti dalla pole position domani a Motegi, seguito da Zarco e Miller. Solo ...