MotoGP | GP del Giappone | le qualifiche e la pole in diretta LIVE

MotoGP – Marc Marquez i consigli del team e il forfait di Lorenzo : “mi hanno legato alla sedia! Jorge? La sua assenza può essere positiva” : Marc Marquez, la seconda sessione di prove libere nulla in Giappone e l’assenza di Jorge Lorenzo nel weekend di gara di Motegi: la sincerità dello spagnolo della Honda Giornata di prove… a metà a Motegi: nel pomeriggio le condizioni del circuito, a tratti bagnato e a tratti asciutto, a costretto i piloti della MotoGp a girare poco nelle Fp2 del Gp del Giappone o, addirittura, a non scendere proprio in pista. Tra coloro che ...

Il primo giorno del GP del Giappone a Motegi termina nel segno di Andrea Dovizioso (Ducati Team) che però non mette a referto alcun giro nella sessione pomeridiana delle libere, viste le condizioni meteo che hanno indotto alla prudenza. La pioggia ha infatti fatto la sua comparsa nel corso delle FP1 della Moto2, portando quindi

MotoGP - analisi prove libere GP Giappone 2018 : Andrea Dovizioso vuole il bis dell’anno scorso - Marquez lavora di fino - le Yamaha su strade diverse : Il venerdì del Gran Premio del Giappone 2018 della MotoGP (clicca qui per programma e tv) ha vissuto due sessioni totalmente differenti. La prima (clicca qui per la cronaca) si è disputata sull’asciutto e ha messo in mostra il solito ottimo Andrea Dovizioso che con la sua Ducati si è confermato a proprio agio sulla pista di Motegi, mentre la seconda (clicca qui per la cronaca) condizionata dall’asfalto umido e da temperature basse, ...

GP Giappone - i piloti della MotoGP si sfidano in minimoto : vince Bautista VIDEO : Il GP del Giappone si è aperto con una gara molto divertente. Otto piloti della MotoGP hanno lasciato momentaneamente le loro moto per una sfida "in miniatura" . Rins, Miller, Syahrin, Aleix Espargaró,...

MotoGP - Jorge Lorenzo salta il GP del Giappone. Come sta lo spagnolo? Salta anche l’Australia? : Jorge Lorenzo è costretto a Saltare il GP del Giappone 2018, tappa del Mondiale MotoGP in programma nel weekend a Motegi. Lo spagnolo ha provato a girare nella prima sessione di prove libere ma il dolore impedisce al pilota della Ducati di poter disputare con profitto le qualifiche e la gara di domenica. Il quattro volte Campione del Mondo non è riuscito a recuperare dalla frattura al radio destro che si era procurato durante il GP di ...

MotoGP - Jorge Lorenzo partecipa al Gp del Giappone? Ecco la sua decisione dopo le FP1 [FOTO] : La Ducati ha fatto sapere tramite un tweet che Lorenzo non correrà il Gp del Giappone, troppo il dolore avvertito dallo spagnolo durante le FP1 Jorge Lorenzo non parteciperà al Gp del Giappone, è questa la decisione dello spagnolo dopo il tentativo effettuato nel corso della prima sessione di prove libere. Solo due giri per lo spagnolo nelle FP1, quanto basta per avvertire un lancinante dolore al radio sinistro, fratturato dopo la caduta ...

MotoGP oggi - GP Giappone 2018 : orari e programma delle prove libere. Come vederle in tv in Diretta e differita : Si incomincia! Prende il via ufficialmente il fine settimana del Gran Premio del Giappone 2018 del Motomondiale, quartultimo appuntamento della stagione. Sul tracciato del Sol Levante potremmo assister al primo trionfo iridato, con Marc Marquez ad un passo dal titolo, mentre in Moto3 prosegue il duello tra Jorge Martin e Marco Bezzecchi e nella classe mediana tra Francesco Bagnaia e Miguel Oliveira. In questo venerdì i piloti saggeranno le ...

MotoGP - la conferenza dal GP del Giappone 2018. Marquez - primo match point : 'Nessuno stress' : LIVE 11:50 18 ott Meregalli: "Servono conferme sui passi in avanti visti in Thailandia" "In Thailandia abbiamo implementato soluzioni nuove sia per il telaio sia per l'elettronica, ma resta ancora ...

Il Motomondiale arriva a Motegi per la seconda delle quattro tappe extraeuropee in calendario. Un appuntamento da vivere tutto in diretta solo su Sky, con il GP del Giappone in esclusiva live su Sky Sport MotoGP (ch. 208). Domenica 21 ottobre, alle 7.00, in onda la gara di MotoGP, preceduta alle 4.00 dalla Moto3 e

MotoGP - GP del Giappone 2018 - Dovizioso : 'Insieme a Marquez in Ducati? Sarebbe bello' : Dovizioso apre a Marquez, nel weekend in cui lo spagnolo della Honda può chiudere la battaglia per il titolo: "Tra 2 anni, alla scadenza del suo contratto, in tanti cercheranno di ingaggiare Marquez e ...

MotoGP - GP Giappone 2018 : prova del nove per Valentino Rossi. La Yamaha deve dimostrare di aver intrapreso una ripresa costante : Dopo una stagione con pochissimi sorrisi e tanti problemi, la Yamaha prova a invertire la tendenza nelle ultime quattro gare di questo Mondiale MotoGP 2018. Il primo passo è stato compiuto già a Buriram, con Maverick Vinales che ha chiuso sul gradino più basso del podio, mentre Valentino Rossi, quarto al traguardo, ha addirittura condotto la gara per diversi giri. Una vera e propria boccata d’ossigeno per la scuderia di Iwata che incrocia ...

MotoGP - Gli orari del Gran Premio del Giappone su Sky Sport MotoGP HD

MotoGP – I segreti della biomedica e il futuro di Marquez in Ducati - Dovizioso sincero : “non sarebbe intelligente da parte loro” : Andrea Dovizioso sempre sincero e senza peli sulla lingua: dagli studi biomedici dai quali creare gli allenamenti appositi al futuro di Marquez in Ducati Andrea Dovizioso è arrivato a Motegi carico e motivato con l’intenzione di voler rimandare a tutti i costi la festa di Marquez, che in Giappone, davanti ai tifosi di casa del suo team, si gioca il primo match point e potrebbe mettere le mani sul titolo mondiale a tre giornate dal ...

MotoGP - la conferenza LIVE dal GP del Giappone 2018 : Lorenzo: "Frattura peggiore del previsto" La conferenza piloti apre la settimana di Motegi, dove Marquez può laurearsi in anticipo campione del mondo. Osservato speciale Jorge Lorenzo , che ha ...