MotoGp | Dovizioso in pole a Motegi | Su questa pista sono io il favorito

MotoGp – Dovizioso tiene i piedi per terra - Zarco e Miller puntano il podio : le parole dei primi tre dopo le qualifiche di Motegi : Le parole di Dovizioso, Zarco e Miller dopo le qualifiche del Gp del Giappone, chiuse con il pilota della Ducati davanti al francese e all’australiano Andrea Dovizioso si prende la pole position del Gp del Giappone, completando una qualifica perfetta che gli permetterà di scattare domani davanti a Johann Zarco e Jack Miller. Settima pole per il pilota della Ducati in top class, un risultato esaltante impreziosito dai due decimi ...

MotoGp - GP Giappone 2018 : splendida pole di Andrea Dovizioso davanti a Zarco e Miller - Marquez 6° - Rossi 9° : Una Motegi finalmente inondata dal sole, ci ha regalato una qualifica davvero emozionante e lottata sul filo dei millesimi. La pole position del Gran Premio del Giappone 2018 della MotoGP va ad uno strepitoso Andrea Dovizioso (Ducati) che nel suo ultimo tentativo piazza il tempo di 1:44.590, ma tutta la sessione è risultata una battaglia splendida, con la prima posizione che è passata di mano numerose volte ed a diversi piloti. Il romagnolo ha ...

