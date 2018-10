Moto3 – Qualifiche Gp del Giappone | Prima pole per Rodrigo | bene Bezzecchi a Motegi

Moto3 - GP Giappone 2018 : risultati e classifiche qualifiche. Pole di Rodrigo - Bezzecchi è terzo davanti a Martin : E’ di Gabriel Rodrigo (KTM) la Pole del GP del Giappone 2018, quartultima prova del Mondiale 2018 di Moto3. L’argentino del Team RBA BOE Skull Rider ha ottenuto il crono di 1’56″894 al termine di un time-attack estremamente lottato e tattico dove tutti hanno cercato di sfruttare la scia migliore negli ultimi minuti, facendo attenzione però a non incorrere in sanzioni per eccessivi rallentamenti. Alle spalle del centauro ...

MotoGp – Iannone - l’errore di Marquez e le qualifiche in stile Moto3 : “siamo tutti abbastanza intelligenti” : Andrea Iannone sempre sincero e diretto: le parole del campione di Vasto dopo il quinto posto nelle qualifiche del Gp di Aragon Positiva seconda fila per Andrea Iannone al Gp di Aragon: il campione di Vasto ha chiuso le qualifiche della gara spagnola al quinto posto, alle spalle di Crutchlow e davanti a Dani Pedrosa. Il pilota Suzuki si è detto soddisfatto del suo weekend ad Aragon, ma adesso bisogna fare attenzione alla domenica di gara e ...

Moto3 - GP Gran Bretagna 2018 : risultato e classifica qualifiche. Jorge Martin la spunta dopo la pioggia! Marco Bezzecchi partirà 11° : Capolavoro di Jorge Martin. Lo spagnolo si è guadagnato la pole position nel GP di Gran Bretagna di Moto3, uscendo vincitore dalla bagarre di una qualifica convulsa e tesa fino alla fine. Il motivo è ovviamente la pioggia: l’acqua era comparsa a metà sessione ma a pochi minuti dalla fine, quando tutto sembrava finito, ecco che c’è stata la possibilità di tornare in pista. Martin è stato il più lesto, guidando il gruppone alle sue ...

Moto3 – Qualifiche Gp Gran Bretagna : Jorge Martin sconfigge la pioggia - lo spagnolo in pole position a Silverstone : Jorge Martin si prende la pole position del Gp della Gran Bretagna sul circuito di Silverstone La pioggia ha creato qualche problema di troppo nelle prime Qualifiche della giornata a Silverstone, quelle che ha visto i giovani della Moto3 sfidarsi in pista per la pole position del Gp della Gran Bretagna. Sul finale della sessione un timido sole e una tregua da parte della pioggia ha permesso ai piloti di tornare in sella alle loro moto per ...

LIVE Moto3 - GP Gran Bretagna 2018 in DIRETTA : qualifiche. Prosegue la sfida tra Marco Bezzecchi e Jorge Martin : OASport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere 3 e delle qualifiche del GP di Gran Bretagna, 12° round del Mondiale 2018 di Moto3: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia ...

LIVE Moto3 - GP Gran Bretagna 2018 in DIRETTA. prove libere 3 - si studia per le qualifiche. La pattuglia italiana ci prova : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 e delle qualifiche del GP di Gran Bretagna, 12° round del Mondiale 2018 di Moto3. Sul tracciato britannico di Silverstone riprenderà la sfida Italia-Spagna nella minima cilindrata. Marco Bezzecchi, in sella alla KTM, vorrà replicare il Grande risultato della gara in Austria, dove ha ottenuto una convincente vittoria, aumentando il vantaggio sull’iberico Jorge Martin (+12), ...

Moto3 - GP Austria 2018 : risultati e classifica qualifiche. Pole di Marco Bezzecchi - stoico Martin in seconda posizione : E’ del nostro Marco Bezzecchi la Pole position del GP d’Austria, undicesima prova del Mondiale 2018 di Moto3. Il centauro italiano della KTM ha ottenuto il miglior tempo di 1’38″617 in un turno molto particolare nel quale la pista, inizialmente bagnata, si è asciugata progressivamente, permettendo ai centauri di montare le gomme slick e spingere. Per il “Bez” è la prima Pole in carriera nel Motomondiale e ...