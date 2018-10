Moto3 | GP Giappone 2018 | risultati e classifiche qualifiche Pole di Rodrigo | Bezzecchi è

Moto3 - GP Giappone 2018. Il venerdì di Motegi è di Kornfeil al mattino e Bezzecchi al pomeriggio : Una giornata loffia, un po' bagnata e un po' no, un ibrido che non scalda gli animi, nemmeno quelli dei più esuberanti giovani della Moto3. Cielo bigio, colore quasi naturale da queste parti, e il ...

Moto3 - GP Giappone 2018 : risultati e classifiche prove libere. Jakub Kornfeil il migliore del venerdì - Marco Bezzecchi il più veloce su pista bagnata : Un primo giorno di prove libere un po’ particolare quello del GP del Giappone 2018, quartultima prova del Mondiale di Moto3. Sul tracciato di Motegi le diverse condizioni meteorologiche hanno influenzato i due turni odierni: le PL1 si sono svolte su pista asciutta e le PL2 su asfalto bagnato/umido. Va da sé che i tempi delle due sessioni abbiano una differenza sostanziale. Su tracciato “Dry“ la KTM del ceco Jakub Kornfeil è ...

Moto3 - GP Giappone 2018 : Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio lanciano il guanto di sfida a Jorge Martin : E dopo la Thailandia il Giappone. Il Circus delle due ruote torna in scena in questo weekend e lo farà in uno dei round tradizionali del calendario iridato. A Motegi si prospetta una tre giorni ricca di emozioni e in cui i risvolti mondiali saranno molto importanti in tutte e tre le classi. Nella minima cilindrata si è reduci dal convulso GP di Buriram dove l’incertezza ha regnato sovrana fino all’ultimo giro. La caduta di Marco ...

Moto3 - Bagnaia salta il Giappone. Vietti corre col team Sky : ROMA - Dopo un piccolo incidente domestico dovrà sottoporsi a un'operazione chirurgica per suturare alcuni tendini della mano destra. Pertanto, su consiglio dei medici e per agevolare il processo di ...

Moto3 – Bulega salta il Gp del Giappone : “costretto a sottopormi a un intervento chirurgico” : Bulega costretto a rinunciare al Gp del Giappone a causa di un incidente domestico Inizia questa settimana il trittico asiatico di MotoGp: molti piloti sono in viaggio, altri sono già impegnati in eventi di promozione con i rispettivi team, mentre c’è chi cerca di approfittare di questi pochi giorni per recuperare al 100%, o quasi, la condizione, come Jorge Lorenzo. Se il maiorchino della Ducati attenderà di sapere se sarà dichiarato ...