Moto2 | GP Giappone 2018 | Francesco Bagnaia centra la sesta pole della stagione davanti a

oasport

: ?? Pochi giri nel venerdì dello #SkyVR46Jap ???? per @PeccoBagnaia e @Luca_Marini_97 ???? #JapaneseGP - SkyRacingTeam : ?? Pochi giri nel venerdì dello #SkyVR46Jap ???? per @PeccoBagnaia e @Luca_Marini_97 ???? #JapaneseGP - motoblogit : Moto2 Giappone 2018: Bagnaia in pole - motogplovers_ML : Moto2 | Gp Giappone Qualifiche: Bagnaia centra la pole, Oliveira è nono -

(Di sabato 20 ottobre 2018)“Pecco”ha conquistato una fantasticaposition (la) nel Gran Premio del, sedicesimo e quartultimo appuntamento del Motomondiale. L’alfiere dello Sky Racing Team VR46, leader del Mondiale, è stato rapidissimo sin dal primo giro ed ha collezionato un run di sette-otto giri molto costanti sul piede del 1:50 alto che fa ben sperare anche in ottica gara. Il torinese ha fatto segnare il miglior tempo con 1:50.759 distanziando il francese Fabio Quartararo (Speed Up) di 0.165 ed il sorprendente spagnolo Iker Lecuona (Swiss Innovative Investors) di 0.231. L’iberico ha confermato in qualifica gli ottimi tempi messi a segno nell’arco delle sessioni di prove libere e scatterà dalla prima fila per la prima volta in carriera. Quarta posizione per Marcel Schrotter (a soli 53 millesimi dalla terza piazza) che è ...