Moto2 | Bagnaia centra la pole position a Motegi | Quartararo e Lecuona completano la prima

Moto2 - GP Giappone 2018 : Francesco Bagnaia parte per il trittico asiatico con l’intenzione di chiudere i conti in anticipo : Fino a qualche settimana fa, più esattamente al ritorno in pista dopo le vacanze estive, c’era la netta sensazione che il titolo del Mondiale Moto2 2018 si sarebbe deciso sul filo di lana, addirittura in occasione della gara di Valencia. Dopo il successo di Miguel Oliveira in Repubblica Ceca, a metà agosto, sembrava che il portoghese fosse pronto a tenere la manopola del gas a tutta, per iniziare il rush finale da leader della classifica ...

Moto2 - Mondiale 2018 : Francesco Bagnaia non si ferma più e si avvicina al titolo - Oliveira si arrende? : L’immagine di Luca Marini che, dopo aver tagliato il traguardo del Gran Premio di Thailandia 2018 della Moto2, raggiunge il suo compagno Francesco “Pecco” Bagnaia, che aveva appena vinto la gara, per comunicargli che era giunto secondo e, di conseguenza, aveva relegato in terza posizione Miguel Oliveira, rivale proprio di Bagnaia, rimarrà nella storia del MotoMondiale. L’esplosione di gioia susseguente da parte del pilota ...

Moto2 - Thailanda : doppietta Sky Racing Team VR46 - il duo Bagnaia-Marini trionfa : BURIRAM - Con la settima vittoria della stagione - conquistata in sella alle speciali carene dedicate alla campagna europea per la salvaguardia dei mari 'Sky, Un mare da Salvare' - Francesco Bagnaia ...

Classifica Mondiale Moto2 2018 - Francesco Bagnaia allunga su Oliveira dopo il GP di Thailandia : dopo la vittoria nel GP di Thailandia 2018 davanti al compagno di squadra Luca Marini, Francesco Bagnaia è sempre più leader nel Mondiale di Moto2 davanti al portoghese Miguel Oliveira. Mancano quattro gare al termine del Campionato. Classifica Mondiale Moto2 dopo IL GP DI Thailandia 1 Francesco Bagnaia Kalex ITA 259 punti 2 Miguel Oliveira KTM POR 231 3 Brad BINDER KTM RSA 157 4 Lorenzo BALDASSARRI Kalex ITA 132 5 Alex MARQUEZ Kalex SPA 126 6 ...

LIVE Moto2 - GP Thailandia 2018 in DIRETTA : Francesco Bagnaia - sarà corpo a corpo con Oliveira per la classifica : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Thailandia di Moto2, quindicesima prova del Mondiale 2018. Sulla pista di Buriram assisteremo ad un nuovo confronto per il titolo tra il nostro Francesco Bagnaia e il portoghese Miguel OLIVEira. Il centauro piemontese, in vetta alla graduatoria iridata, farà gara sul suo avversario per correre di rimessa su un tracciato sulla carta maggiormente adatto alle caratteristiche della rivale KTM. ...

Moto2 - GP Thailandia 2018 : Lorenzo Baldassarri in pole position! Luca Marini terzo davanti a Pasini - Bagnaia sesto : Italia in grande spolvero a Buriram dove si sono disputate le qualifiche del GP di Thailandia 2018, tappa del Motomondiale. Dopo la pole position di Bezzecchi in Moto3 e il secondo posto di Valentino Rossi in MotoGP, Lorenzo Baldassarri fa saltare il banco in Moto2 e domani scatterà davanti a tutti. Il pilota del Team Pons HP40, in sella alla Kalex, ha conquistato la seconda pole position della carriera (prima volta a Jerez) col tempo di ...

