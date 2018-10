Moscovici fa il paciere e detta le condizioni Ue

ilgiornale

(Di sabato 20 ottobre 2018) Roma La Commissione europea accelera i tempi. Ieri, mentre il commissario agli Affari economici Pierrecercava di raffreddare le tensioni tra l'Ue e l'Italia, a Bruxelles la macchina che potrebbe portare a una procedura di infrazione è stata messa in moto. Martedì è in calendario l'esame dei bilanci degli stati, in coincidenza con la plenaria del Parlamento. Non c'è solo l'Italia sotto i riflettori. L'esecutivo Ue ha chiesto chiarimenti anche sui bilanci di Belgio, Francia, Portogallo, Slovenia e Spagna.L'Italia resta il caso più grave. Alle dodici di lunedì è attesa la risposta del ministro del'Economia, Giovanni Tria, ai rilievi contenuti nella lettera consegnata due giorni fa.La bocciatura dell'Italia è molto probabile, visto che al Consiglio europeo gli stati membri hanno chiesto al presidente della Commissione Jean-Claude Juncker di non fare sconti. Clima pessimo, che ...