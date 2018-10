Moro | Rossi | gara sarà aperta

Valentino Rossi - novità claMorose sul futuro del pilota della Yamaha : Non è sicuramente un buon momento per Valentino Rossi, la stagione del pilota italiano in MotoGp non può di certo considerarsi all’altezza. E certamente non per demeriti propri ma per una moto, la Yamaha, che non può di certo considerarsi competitiva come confermano anche i risultati del compagno di squadra Vinales. Il Dottore fino al momento ha raccolto il massimo da un punto di vista dei risultati ma non riuscire nemmeno a lottare ...

ClaMorosa bomba dalla Spagna - Cristiano Ronaldo via dalla Juve prima della scadenza : ecco la prossima destinazione : Il calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo non sta di certo attraversando un buon momento, il portoghese è stato accusato di violenza sessuale e spera di risolvere la situazione nel minor tempo possibile e poi concentrarsi sul campo. Ma nel frattempo arrivano novità clamorose che riguardano il calciatore della Juventus. Secondo quanto riporta Don Balón il cinque volte Pallone d’Oro starebbe riflettendo su un futuro nella Major League ...

Mediaset - indiscrezione claMorosa : 'Vende tutta Premium a Sky il prossimo 1 novembre' : La notizia era nell'aria da mesi e aveva portato a un accordo per cui i canali Premium Cinema sono visibili sulla piattaforma Sky . Ora, Il Sole 24Ore rivela che Mediaset ha deciso di vendere l'intera ...

Il prossimo anno Alessandra AMoroso sarà in tour in tutte le regioni d’Italia : ecco tutte le date : Al via a marzo 2019 The post Il prossimo anno Alessandra Amoroso sarà in tour in tutte le regioni d’Italia: ecco tutte le date appeared first on News Mtv Italia.

Milano. Maurizio Rossi morto nell’incendio divampato in via Moroni : Maurizio Rossi, 78 anni, è morto a Milano nell’incendio divampato all’interno del suo appartamento, in via Giovanni Battista Moroni 12.

Inter-Fiorentina - furia viola : pronta una protesta claMorosa nelle prossime ore : Si sta per concludere la 6^ giornata del campionato di Serie A, un turno infrasettimanale che ha regalato emozioni e colpi di scena. Molto discusso è stato il primo match di giornata quello tra Inter e Fiorentina, successo da parte della squadra di Luciano Spalletti grazie alle reti di Icardi su rigore e D’Ambrosio, furia della dirigenza viola per alcune scelte arbitrali. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ i ...

ClaMoroso : Pepito Rossi trovato positivo all’antidoping dopo Benevento-Genoa : Pepito Rossi- Non c’è pace per Giuseppe Rossi. dopo vari infortuni, i quali ne hanno condizionato totalmente il rendimento e gli sviluppi di carriera, Giuseppe Rossi, come riportato dai colleghi dell’ “Ansa” e come evidenziato da “SportMediaset”, è stato trovato positivo al controllo antidoping dopo il match dello scorso campionato tra Benevento e Genoa, sfida […] L'articolo Clamoroso: Pepito Rossi ...

MotoGp – Dall’inspiegabile prestazione flop al claMoroso gesto di Fenati - Valentino Rossi nel post-Misano : “ecco cosa penso” : Valentino Rossi commenta la sua deludente prestazione al Gp di San Marino: le impressioni del pilota di Tavullia dopo la fine della gara di Misano Il Gp di San Marino ha regalato grandi emozioni. Durante la gara, Andrea Dovizioso ha dominato dall’inizio alla fine, sorprendendo per caparbietà e continuità. La caduta finale di Jorge Lorenzo, dopo la pole position del maiorchino di sabato, ha spianato al contrario la strada per il ...