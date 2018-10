Moody’s taglia rating | ministro Savona | “Debito solvibile | nessun rischio default”

Moody’s taglia il rating dell’Italia : comincia l’attacco finanziario - spread e banche tremano : Moody’s taglia il rating dell’Italia: comincia l’attacco finanziario, spread e banche tremano L’agenzia Moody’s ha annunciato di aver tagliato il rating dell’Italia. Arriva in tarda sera, dopo una giornata convulsa in Borsa, una notizia cattiva ma attesa: il nostro debito passa da Baa2 a Baa3, con outlook stabile. Un solo gradino più in basso, evitiamo così che i nostri titoli di Stato diventino ...

Moody’s taglia il rating dell’Italia/ Declassamento a Baa2 - l’ultimo prima del livello “spazzatura" : Moody’s taglia il rating dell’Italia. Declassamento a Baa2, l’ultimo prima del livello “spazzatura". Anche la nota agenzia americana boccia la manovra italiana(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 09:57:00 GMT)

Rating - l’agenzia Moody’s taglia quello dell’Italia - ma l’outlook rimane stabile. Palazzo Chigi : “Tutto come previsto” : l’agenzia Moody’s ha tagliato il Rating dell’Italia: ora è stato fissato in Baa3 mentre prima era Baa2. L’outlook, però, rimane stabile. Le motivazioni che hanno portato i tecnici dell’agenzia internazionale al downgrade sono legate al sostanziale cambio di rotta del governo italiano sul fronte della strategia di bilancio. “Tutto come previsto“, è l’unico commento rilasciato da fonti di Palazzo Chigi alle agenzie di ...

Moody’s taglia il rating dell’Italia : mancano riforme e il debito non cala : Il rating passa Baa2 a Baa3, ultimo gradino prima del livello «spazzatura». Per l’agenzia manca «una coerente agenda di riforme per la crescita». Così le possibilità di addio all’euro (ora molto basse) possono aumentare. E il debito non calerà: resterà al 130% del Pil

Manovra - l’agenzia Moody’s ha tagliato il rating dell’Italia : “Crescita debole” : Lo ha comunicato Moody's in una nota. La decisione dell'agenzia è legata a un "cambio concreto della strategia di bilancio, con un deficit significativamente più elevato" rispetto alle attese.Continua a leggere

Rating - l’agenzia Moody’s taglia quello dell’Italia - ma l’outlook rimane stabile : l’agenzia Moody’s taglia il Rating dell’Italia a Baa3 da Baa2 con outlook stabile. Lo afferma Moody’s in una nota L'articolo Rating, l’agenzia Moody’s taglia quello dell’Italia, ma l’outlook rimane stabile proviene da Il Fatto Quotidiano.