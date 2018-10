Moody' s taglia il rating dell' Italia | Deficit elevato

Moody's taglia il rating dell'Italia : "Deficit significativamente più elevato rispetto alle attese" : L'agenzia Moody's taglia il rating dell'Italia a Baa3 da Baa2 con outlook stabile. La decisione è legata a un 'cambio concreto della strategia di bilancio, con un deficit significativamente più ...

Conti pubblici - Moody's taglia il rating dell'Italia «per bilancio e deficit» : Dirimente, chiarisce però il commissario agli Affari economici, sarà la risposta attesa entro lunedì a mezzogiorno da parte del ministro dell'Economia Giovanni Tria. Non è tanto il deficit al 2,4% l'...

Rating - l’agenzia Moody’s taglia quello dell’Italia - ma l’outlook rimane stabile. Palazzo Chigi : “Tutto come previsto” : l’agenzia Moody’s ha tagliato il Rating dell’Italia: ora è stato fissato in Baa3 mentre prima era Baa2. L’outlook, però, rimane stabile. Le motivazioni che hanno portato i tecnici dell’agenzia internazionale al downgrade sono legate al sostanziale cambio di rotta del governo italiano sul fronte della strategia di bilancio. “Tutto come previsto“, è l’unico commento rilasciato da fonti di Palazzo Chigi alle agenzie di ...

Perché Moody's ci ha tagliato il rating : L'economia rallenta e gli investitori esteri riducono il portafoglio di titoli italiani, emerge poi dal Bollettino economico della Banca d'Italia, secondo il quale nel terzo trimestre dell'anno il ...

Moody's taglia il rating dell'Italia a Baa3 - : Una decisione legata al cambio della strategia di bilancio, come spiega l'agenzia in una nota: Manca una coerente agenda di riforme per la crescita". L'outlook resterà stabile

Conti pubblici - Moody's taglia il rating dell'Italia : «Deficit più elevato» : L'agenzia Moody's taglia il rating dell'Italia a Baa3 da Baa2 - l'ultimo gradino prima del livello 'spazzatura' - con outlook stabile. La decisione di Moody's di tagliare il rating dell'Italia è ...

Conti pubblici - Moody's taglia il rating dell'Italia a Baa3 «per bilancio e deficit» : Arriva la stangata di Moody's che taglia il rating dell'Italia a Baa3, portandolo a un passo dal ?non investment grade?, in gergo il ?rating spazzatura?. Questo alla...

Moody’s taglia il rating dell’Italia : mancano riforme e il debito non cala : Il rating passa Baa2 a Baa3, ultimo gradino prima del livello «spazzatura». Per l’agenzia manca «una coerente agenda di riforme per la crescita». Così le possibilità di addio all’euro (ora molto basse) possono aumentare. E il debito non calerà: resterà al 130% del Pil

Conti pubblici - Moody's taglia il rating dell'Italia per «bilancio e deficit» : L'agenzia Moody's taglia il rating dell'Italia a Baa3 da Baa2 con outlook stabile. Lo afferma Moody's in una nota. La decisione di Moody's di tagliare il rating...

Conti pubblici - Moody's taglia il rating dell'Italia a Baa3 : «Deficit più elevato» : L'agenzia Moody's taglia il rating dell'Italia a Baa3 da Baa2 - l?ultimo gradino prima del livello «spazzatura» - con outlook stabile. La decisione di...

Moody's taglia il rating dell'Italia da BAA2 a BAA3 : Quello che si temeva è avvenuto. L'agenzia Moody's ha tagliato il rating dell'Italia da BAA2 a BAA3 ma con outlook stabile. Come spiega l'agenzia di rating in una nota, la decisione è legata a un "cambio concreto della strategia di bilancio, con un deficit significativamente più elevato rispetto alle attese".Sotto accusa c'è anche la manovra finanziaria messa in atto dal governo di Giuseppe Conte. Secondo Moody's, nella ricetta prevista ...

Manovra - l’agenzia Moody’s ha tagliato il rating dell’Italia : “Crescita debole” : Lo ha comunicato Moody's in una nota. La decisione dell'agenzia è legata a un "cambio concreto della strategia di bilancio, con un deficit significativamente più elevato" rispetto alle attese.Continua a leggere

Conti pubblici - Moody's taglia il rating dell'Italia a Baa3 «dopo il cambio di strategia di bilancio» : L'agenzia Moody's taglia il rating dell'Italia a Baa3 da Baa2 - l?ultimo gradino prima del livello «spazzatura» - con outlook stabile. La decisione di...

Moody's taglia il rating dell'Italia : Moody's taglia il rating dell'Italia. L'atteso giudizio è arrivato: il rating passa Baa2 a Baa3, l'ultimo gradino prima del livello «spazzatura».