MOODY' S TAGLIA IL RATING DELL' ITALIA Declassamento a Baa2 | Boccia | Governo cambi

MOODY’s taglia rating - ministro Savona : “Debito solvibile - nessun rischio default” : “Il debito pubblico italiano è assolutamente solvibile, non c’è alcun rischio di default“. Così il ministro per gli Affari europei Paolo Savona intervenendo a Capri durante il convegno dei giovani di Confindustria. “Non c’è alcuna possibilità – ha aggiunto – che incorra nel cosiddetto rischio di denominazione, cioè il rifiuto dell’euro come denominazione del proprio debito”. In mattinata, ...

MOODY's taglia il rating dell'Italia : "Deficit significativamente più elevato rispetto alle attese" : L'agenzia Moody's taglia il rating dell'Italia a Baa3 da Baa2 con outlook stabile. La decisione è legata a un 'cambio concreto della strategia di bilancio, con un deficit significativamente più ...

Rating - l’agenzia MOODY’s taglia quello dell’Italia - ma l’outlook rimane stabile. Palazzo Chigi : “Tutto come previsto” : l’agenzia Moody’s ha tagliato il Rating dell’Italia: ora è stato fissato in Baa3 mentre prima era Baa2. L’outlook, però, rimane stabile. Le motivazioni che hanno portato i tecnici dell’agenzia internazionale al downgrade sono legate al sostanziale cambio di rotta del governo italiano sul fronte della strategia di bilancio. “Tutto come previsto“, è l’unico commento rilasciato da fonti di Palazzo Chigi alle agenzie di ...

