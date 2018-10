Moody' s | il Codacons contro il declassamento | ' È arrivato prima della pronuncia Ue'

Il Codacons presenta un esposto in procura contro Moody's : Mentre il governo si affretta a ribadire che l'Italia è stabile e che non ci sono problemi, la decisione dell'agenzia di rating Moody's di declasssare l'Italia continua a suscitare polemiche, in attesa della riapertura dei mercati il prossimo lunedì. L'associazione di consumatori Codacons lunedì presenterà un esposto contro Moody's alla procura della Repubblica di Roma. "Quello di Moody's - si legge in una nota - è un atto a rischio ...