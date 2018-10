Moody 's declassa l'Italia di 1 gradino a Baa3 : Roma, 19 ott., askanews, - L'atteso e temuto declassa mento di rating da parte di Moody's è arrivato: un gradino in meno da Baa2 a Baa3 , tuttavia nell'annunciare la decisione l'agenzia ha anche ...

Moody ’s declassa l’Italia a Baa3 con outlook stabile. Pesano strategia di bilancio e deficit : Arriva il giudizio dell’agenzia statunitense. Confermato il downgrade, ma la prospettiva non viene abbassata a «negativa». Fra le ragioni del taglio, l’agenzia cita la prospettiva di un deficit più alto delle attese e gli impatti negativi dello stallo di riforme strutturali e fiscali...

Mercati prudenti ma nervosi. Moody 's : declassamento possibile : Avvio debole per Piazza Affari, ma gli indici vanno su e giu. Si raffredda lo spread. L'agenzia di rating. La manovra un gioco d'azzardo, potrebbe avere riflessi sulla valutazione del paese -

FINANZA E SPREAD/ Aspettando il Def e Moody's : l'Italia può evitare il declassamento? : Dopo una settimana pesante se ne apre un'altra molto delicata. Per l'indice Ftse All Share sarà importante non scendere sotto quota 22.000 punti.