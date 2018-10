Mondiali | Italia battuta al tie-break dalla Serbia 2-3

Mondiali Volley 2018 - la gufata shock di Wikipedia : 'Italia Campione del Mondo' - ma a vincere è la Serbia [FOTO] : I più attenti, avranno notato però una terribile gufata: su Wikipedia, ancor prima della fine della finalissima, all'Italia è stato assegnato il titolo di Campione del mondo. Un terribile errore, che ...

VIDEO L’Italia conquista l’argento ai Mondiali di volley femminile - la premiazione delle azzurre sul palco : L’Italia ha concluso i Mondiali 2018 di volley femminile con un secondo posto, le azzurre si sono messe al collo la medaglia d’argento con qualche rammarico per come hanno perso la Finale contro la Serbia al tie-break. La nostra Nazionale torna sul podio iridato a 16 anni di distanza dal trionfo di Berlino e prova a consolarsi con la piazza d’onore. Di seguito il VIDEO della premiazione ...

Mondiali Volley 2018 – L’Italia è d’argento - Salvini si congratula con le azzurre : il messaggio social : Matteo Salvini si congratula con l’Italia della pallavolo capace di ottenere un argento ai Mondiali di Volley in Giappone Dopo cinque intensissimi set la Serbia batte l’Italia nella finale dei Mondiali di Volley 2018. Al tie break (conclusosi sul punteggio di 12-15), le azzurre si arrendono alla forza della Nazionale Nikola Grbic, capace dopo il titolo europeo, di laurearsi Campionessa del Mondo 2018. A seguito di un percorso ...

Mondiali Volley 2018 – La Serbia è campione del mondo - ma l’Italia detta legge nell’assegnazione dei titoli individuali! : Ai Mondiali di Volley femminili 2018 l’Italia si deve ‘accontentare’ di un argento, ma su 8 premi alle giocatrici più forti della competizione 4 sono per le azzurre Dopo cinque intensissimi set la Serbia batte l’Italia nella finale dei Mondiali di Volley 2018. Al tie break (conclusosi sul punteggio di 12-15) le azzurre si arrendono alla forza della Nazionale Nikola Grbic, capace dopo il titolo europeo, di laurearsi ...

Mondiali di volley : Italia d'argento - la Serbia vince al tie break : E' stata battaglia, fino all'ultimo punto. L' Italia si mette al collo la medaglia d'argento ai Mondiali di pallavolo femminile, sconfitta al tie-break dalla forte Serbia . Le azzurre hanno giocato l'...

Mondiali Volley 2018 - la gufata shock di Wikipedia : “Italia Campione del Mondo” - ma a vincere è la Serbia [FOTO] : Italia d’argento ai Mondiali di Volley femminile 2018, ma la gudata su Wikipedia è terrificante 11 vittorie e 2 sole sconfitte, entrambe con al Serbia: l’Italia della pallavolo femminile è seconda al mondo. Le azzurre del ct Mazzanti hanno ceduto, al tie-break, oggi alla Serbia, nella finalissima dei Mondiali di Volley 2018 disputati in Giappone. Un’Italia coraggiosa che è riuscita a regalare un sogno incredibile a tutti ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : la classifica finale e tutti i piazzamenti. Vince la Serbia - Italia seconda : I Mondiali 2018 di Volley femminile si sono disputati in Giappone dal 29 settembre al 20 ottobre. La Serbia ha conquistato il suo primo titolo sconfiggendo l’Italia in finale, la Cina completa il podio. Di seguito la classifica finale dei Mondiali 2018 di Volley maschile.-- Mondiali 2018: classifica finale E PIAZZAMENTI - 1. Serbia - 2. Italia - 3. Cina - 4. Olanda - 5. USA - 6. Giappone ...

Albo d’oro Mondiali volley femminile - il medagliere : primo titolo della Serbia - Italia seconda. URSS sempre in testa : La Serbia ha vinto i Mondiali 2018 di volley femminile sconfiggendo l’Italia per 3-2 nella Finale di Yokohama. primo titolo iridato per le slave mentre le azzurre conquistano il primo argento dopo il trionfo del 2002. Di seguito l’Albo d’oro dei Mondiali. Albo D’ORO Mondiali: EVENTO ORO ARGENTO BRONZO Giappone 2018 Serbia Italia Cina Italia 2014 USA Cina Brasile Giappone ...

Volley Mondiali femminili - grazie comunque Italia : sei l’orgoglio di una Nazione intera : Il Mondiale giapponese finisce con l'ItalVolley femminile che torna ad alzare una medaglia dopo 16 anni: quella d'argento conquistata in una finale spettacolare con le vice-campionesse olimpiche della Serbia: 2-3 (25-21, 14-25, 25-23, 19-25, 12-15) l'esito del match. Solo un secondo posto, ma la nazionale di Mazzanti esce a testa altissima.Continua a leggere

Volley femminile - Mondiali 2018 : l’Italia si arrende sul più bello - azzurre d’argento. La Serbia vince al tie-break : L’Italia ha sognato per oltre due ore, ha accarezzato il sogno del trionfo iridato, ha sperato fino all’ultimo di bissare l’apoteosi di Berlino ma questa volta a Yokohama (Giappone) ci siamo spente sul più belle. La Serbia ha sconfitto la nostra Nazionale per 3-2 (21-25; 25-14; 23-25; 25-19; 15-12) nella Finale dei Mondiali 2018 di Volley femminile e ha così conquistato il suo primo titolo mentre l’Italia si deve ...

