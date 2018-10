Mondiali Femminili 2018 | le azzurre sono medaglia d' Argento | la Serbia vince 3-2

Volley Mondiali Femminili - grazie comunque Italia : sei l’orgoglio di una Nazione intera : Il Mondiale giapponese finisce con l'ItalVolley femminile che torna ad alzare una medaglia dopo 16 anni: quella d'argento conquistata in una finale spettacolare con le vice-campionesse olimpiche della Serbia: 2-3 (25-21, 14-25, 25-23, 19-25, 12-15) l'esito del match. Solo un secondo posto, ma la nazionale di Mazzanti esce a testa altissima.Continua a leggere

L'Italia è in vantaggio per 2 a 1 sulla Serbia nella finale dei Mondiali Femminili di pallavolo : Italia-Serbia, finale dei Mondiali femminili di pallavolo, è sul risultato di 2 a 1 per l'Italia. Il primo set è stato vinto per 25-21 dall'Italia, che ha iniziato molto bene la partita. Poi però la Serbia ha preso il controllo

Volley : Mondiali Femminili : la Cina sul terzo gradino del podio : YOKOHAMA, GIAPPONE, -Una Cina che non ha accusato nel rendimento la sconfitta patita ieri per mano delle azzurre, che ha impedito alle ragazze di Lang Ping di giocare per l'oro, si prende la medaglia ...

Mondiali volley femminili - Italia-Serbia : cominciato il primo set [LA FINALE IN DIRETTA] : L'Italia in FINALE contro la Serbia per vincere il secondo oro iridato nella storia della pallavolo femminile azzurra, dopo quello conquistato nel 2002 a Berlino. All'ultimo atto dei Mondiali in Giappone di fronte c'è la squadra favorita della vigilia, già vincitrice dell'Europeo lo scorso anno e dell'argento olimpico due anni fa. Per tentare anche quest'ultima impresa, coach Davide Mazzanti si affida al ...

Volley : Mondiali Femminili : oltre un milione di telespettatori per Italia-Cina : ROMA- Le emozioni della spettacolare semifinale tra Italia e Cina , valsa alle azzurre l'accesso alla finale del Mondiale femminile 2018 , hanno tenuto incollati a RaiDue 1.093.000 spettatori con il ...

Volley : Mondiali Femminili : la Cina è di bronzo : YOKOHAMA, GIAPPONE, - Non ha storia la finale per il terzo posto fra Cina ed Olanda con la formazione di Lang Ping che demolisce le orange con un netto ed inequivocabile 3-0, 25-22; 25-19; 25-14, che ...

Mondiali volley femminili - l Italia sfida la Serbia per l oro LIVE dalle 12.40 su Rep.it : YOKOHAMA - Dopo aver vinto un'epica battaglia contro le campionesse olimpiche della Cina per 3-2 , l'Italia del volley femminile proverà a salire sul tetto del mondo dopo 16 anni. Alle 12.40, diretta testuale su repubblica.it , le ragazze del ct Mazzanti affrontano la Serbia nella finale di Yokohama che mette in palio la medaglia d'oro. Se la nostra ...

Italia-Serbia : dove vedere la finale dei Mondiali Femminili di pallavolo in TV o in streaming : Si giocherà oggi alle 12.40 e si potrà vedere in chiaro su Rai Due

Mondiali volley femminili - la Serbia ultimo ostacolo dell Italia verso l oro : YOKOHAMA - Tra la nazionale Italiana e la medaglia d'oro c'è la Serbia, l'unica squadra ad aver già battuto , per 3-1, le azzurre in questo torneo, martedì nelle Final Six, a qualificazione già ...

Mondiali Femminili volley - le protagoniste della cavalcata mondiale : INSIEME alle altre 'ragazze terribili' sono le protagoniste della cavalcata che ha trascinato l'Italia fino ad un'insperata finale ai campionati del mondo di volley in Giappone. Dalla schiacciatrice Paola Egonu alla 'veterana' Monica De Gennaro fino alla capitana Cristina Chirichella: ecco le protagoniste dell'exploit giapponese.

Volley : Mondiali Femminili : l'Italia è in finale - domata la Cina : LA CRONACA DEL MATCH- Mazzanti torna ovviamente allo schieramento tradizionale dopo aver concesso un turno di riposo a Sylla contro la Serbia. l'Italia si presenta in campo con Malinov in palleggio, ...

