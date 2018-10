MISSION TO MARS Su Italia 1 il film con Gary Sinise oggi | 20 ottobre 2018

Marte - MISSION e ExoMars : Thales Alenia Space consegna con successo un elemento chiave - renderà possibile la navigazione del rover : Thales Alenia Space nel Regno Unito consegue una milestone importante con la consegna dei Modelli di volo IMU ad Airbus Defence and Space nel Regno Unito che saranno integrati sul rover di ExoMars , il progetto di cooperazione internazionale tra ESA (Agenzia Spaziale Europea) e Roscomos (Agenzia Spaziale russa). L’Unità di misura inerziale (IMU) progettata da Thales Alenia Space nel Regno Unito è stata consegna ta per essere integrata nell’ambito ...

Astronauti sotto protezione : arrivano i risultati dell’orbiter della MISSIONe ExoMars : Negli ultimi anni sono stati realizzati numerosi studi per analizzare i possibili pericoli per gli Astronauti. In vista delle future missioni umane su Marte, il problema legato all’esposizione alle radiazioni diventa sempre più urgente. Questa settimana, all’European Planetary Science Congress, a Berlino, sono stati presentati i primi risultati scientifici della sonda Tgo (Trace Gas Orbiter) della missione congiunta ...