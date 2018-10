Mission to Mars | Italia 1 Trama e curiosità del film con Gary Sinise oggi | 20 ottobre

Mission to Mars film stasera in tv 20 ottobre : cast - trama - streaming : Mission to Mars è il film stasera in tv sabato 20 ottobre 2018 in onda seconda serata su Italia 1 alle ore 23:04. Si tratta del terzo capitolo della saga cinematografica sull’orco verde prodotta della DreamWorks Animation. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Mission to Mars film stasera in tv: cast La regia è di Brian De Palma. Il cast è ...