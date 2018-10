Mischa Barton oggi Che fine ha fatto Marissa Cooper di O C

Mischa Barton di The OC nel revival The Hills : New Beginnings di MTV - l’ex Marissa Cooper torna in tv : Mischa Barton di The OC resterà probabilmente nell'immaginario collettivo come la sfortunata Marissa Cooper per il resto della vita, ma intanto torna in tv con un nuovo progetto. L'attrice sarà nel cast di The Hills: New Beginnings, un revival della serie/reality iconica di MTV prevista per il debutto nel 2019. Con lei anche Kaitlynn Carter, Jennifer Delgado e Ashley Wahler, che si uniscono ai membri del cast precedentemente annunciati ...