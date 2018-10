Milinkovic-Savic festeggia con il fratello | beffa sui social per i giallorossi

Roma-Spal - clamorosa espulsione per Vanja Milinkovic-Savic : il portiere allontana il secondo pallone - è rosso! [VIDEO] : clamorosa espulsione per Vanja Milinkovic-Savic durante Roma-Spal: il portiere degli ospiti si becca due gialli nel giro di pochi secondi per aver allontanato il secondo pallone presente in campo Incredibile quanto successo allo stadio Olimpico durante Roma-Spal. Il portiere dei ferraresi, Vanja Milinkovic-Savic, fratello di Sergej, centrocampista della Lazio, si è beccato due gialli nel giro di pochi secondi, che gli sono costati una ...

Le notizie del giorno – Lo scandalo Calciopoli si allarga : nel mirino l’agente di Milinkovic-Savic e la decisione di Cristiano Ronaldo : Le notizie del giorno – Un nuovo scandalo ha colpito il Belgio, la ‘Calciopoli’ che riguarda il mondo del calcio, lo scandalo si allarga a macchia d’olio. Nel mirino i principali club e procuratori con l’accusa di riciclaggio, corruzione, plusvalenze gonfiate sui trasferimenti dei calciatori e match fixing. Come riporta il quotidiano serbo Kukir, tra le figure coinvolte ci sarebbe anche l’ex calciatore Mateja Kezman, oggi ...

Mourinho sugli spalti di Montenegro-Serbia : nel mirino Milinkovic Savic e Milenkovic : TORINO - Dopo un avvio di stagione deludente, con la vittoria in rimonta in extremis contro il Newcastle di Benitez che ha allontanato momentaneamente le critiche e rinsaldato la fiducia del club nei ...

Milinkovic Savic e Luis Alberto trattenuti contro voglia : la testardaggine di Lotito rischia di costare caro alla Lazio! : La stagione della Lazio è stata caratterizzata fin qui da alti e bassi. I biancocelesti hanno 15 punti in classifica e si trovano attualmente al quarto posto. 5 le vittorie ottenute dai biancocelesti ma con prestazioni non sempre conviventi anche contro squadre sulla carta decisamente inferiori. Tre invece le sconfitte contro Napoli, Juventus e Roma. A cui bisogna aggiungere la pesante batosta rimediata in Germania a Francoforte in Europa ...

Lazio - striscione contro Luis Alberto e Milinkovic-Savic : "Finti talenti a caccia di contanti" : Prima della sfida contro la Fiorentina arriva la contestazione dei tifosi verso i due centrocampisti

Caos Lazio - striscione contro Milinkovic-Savic e Luis Alberto : si rischia la rottura [FOTO] : La Lazio è in campo nella gara di campionato contro la Fiorentina, la squadra di Simone Inzaghi è in vantaggio grazie ad una rete siglata da Ciro Immobile ma nelle ultime ore il club ha dovuto fare i conti con la furia dei tifosi biancocelesti, nel mirino Milinkovic-Savic e Luis Alberto. “Finti talenti solo a caccia di contanti”, così i tifosi della Lazio hanno definito Luis Alberto e Milinkovic-Savic, in particolar modo nel mirino le ...

Fiorentina - Pioli pronto per affrontare la Lazio : le assenze della viola ed il pericolo Milinkovic-Savic : Milinkovic-Savic sarà di certo uno degli osservati speciali da parte della Fiorentina nell’incontro di domani contro la Lazio Il tecnico della Fiorentina Pioli, ha parlato oggi in conferenza stampa in vista della gara contro la Lazio. In primis, Pioli ha sottolineato come il momento negativo dei laziali potrebbe essere un’arma a doppio taglio per la sua squadra, che si troverà di certo di fronte una Lazio assetata di punti. ...

Eintracht-Lazio - formazioni ufficiali : Milinkovic-Savic dal 1' : “Dovremo fare una partita di cattiveria e di carattere, giochiamo contro una squadra fisica e organizzata, con un pubblico straordinario”, parola di Simone Inzaghi, il tecnico carica così i suoi alla vigilia del match Eintracht-Lazio. “Avranno lo stadio esaurito – continua Inzaghi – tutti dalla loro parte, noi avremo i nostri. Ma l’unico mio problema adesso è dimenticare il […] L'articolo ...

Lazio - parla l’agente di Milinkovic-Savic : “leggo molte falsità” : Milinkovic-Savic ha dovuto prendere una decisione importante per il suo futuro, scegliendo il rinnovo con la Lazio dopo i grandi rifiuti estivi di Lotito Milinkovic-Savic è stato al centro di un’estate caldissima prima di rinnovare con la Lazio mettendo a tacere molte voci. L’agente del calciatore Kezman, ha parlato alla Gazzetta dello sport delle vicende di mercato che hanno coinvolto il calciatore: “Ci sono state molte voci ...

Lazio - Milinkovic-Savic e Immobile rinnovano fino al 2023 : ROMA - Dopo tante voci su una sua possibile cessione alal fine è rimasto a Roma e ora ha rinnovato il contratto con la Lazio . Parliamo di Sergej Milinkovic-Savic , 23enne centrocampista serbo che ...

