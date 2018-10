Milano | mostra fotografica alla Casa della Memoria dal 22 ottobre

Milano : apre a Palazzo Reale la mostra 'Picasso Metamorfosi' (2) : (AdnKronos) - Il progetto, spiegano gli organizzatori, si innesta in un percorso di approfondimento sul grande artista intrapreso da Palazzo Reale nei decenni, un vero e proprio ciclo di mostre su Picasso che ha reso speciale il rapporto tra il maestro spagnolo e Milano. Prima fra tutte l’esposizion

Picasso Metamorfosi - la mostra a Milano : ... al riferimento agli antichi maestri: ciò che emerge è il debito di Picasso verso il mondo classico, la cui importanza è fondamentale. Sei sono le sezioni tematiche allestite, in cui le opere del ...

Milano. Ingresso gratuito alla mostra Il pacifismo sconfitto : E’ stato inaugurata ieri la mostra documentaria “Il pacifismo sconfitto”, allestita nelle sale espositive di Palazzo Moriggia|Museo del Risorgimento, in

Milano. Mostra su anni di piombo : esposizione con valenza didattica : Stefano Bolognini, assessore alle Politiche sociali, Abitative e Disabilità della Regione Lombardia, ha inaugurato a Milano, presso la biblioteca ‘Aldo Gianni’

Forme e colori di Milano in una mostra fotografica : "Milan formas y color". Forme e colori di Milano prendono vita negli scatti di Marvi Hetzer, fotografa italoargentina che vive e lavora nel capoluogo lombardo.Un'atmosfera quasi surreale quella raccontata dalle fotografie dell'artista che domenica 21 ottobre alle 18 sarà presente alla mostra a cura di Salvatore Cuturi, presso arte zara LabGallery in viale Zara, 19 a Milano.Saranno presentate fotografie Fine art su carte numerate e certificate, ...

Milano. In mostra Equilibri sabbia su tela di William Ernest Giacopini : Il Municipio 6 organizza la mostra personale di arte contemporanea “Equilibri – sabbia su tela”, di William Ernest Giacopini. Scopo della

Milano : inaugurata mostra su Anni di piombo : Milano, 12 ott. (AdnKronos) - inaugurata a Milano, presso la biblioteca 'Aldo GiAnni' del III reparto mobile della Polizia di via Cagni, la mostra 'Vi.Te-Milano e la Lombardia alla prova del terrorismo', organizzata dall'Associazione italiana vittime del terrorismo. L'esposizione "propone una serie

Milano - Pellizza da Volpedo in mostra a 150 anni dalla nascita : Dopo centocinquant'anni dalla nascista arriva a Milano la mostra tutta dedicata a Giuseppe Pellizza da Volpedo, artista piemontese famoso per l'opera Quarto Stato. Le Gallerie Enrico e le Gallerie Maspes espongono circa 15 opere dell'autore che rappresentano una panoramica della produzione del ventennio tra il 1887 e il 1907 in cui l'artista ha dialogato con i divisionisti.Continua a leggere

Milano : terrorismo e anni di piombo in mostra Polizia - al via da domani : Milano, 11 ott. (AdnKronos) - Il terrorismo, gli anni di piombo e gli eventi che hanno segnato le cronache degli anni '70 e '80 di Milano e della Lombardia, protagonisti di una mostra al via da domani, 12 ottobre alle ore 10, alla biblioteca Aldo Gianni del III reparto mobile della Polizia di via Ca

“Inside Magritte” - la mostra/esperienza in 3D alla Fabbrica del Vapore di Milano : A partire dal 9 ottobre, alla Fabbrica del Vapore di Milano, è possibile entrare attraverso un percorso multisensoriale nell'opera del grande surrealista belga grazie all'esposizione "Inside Magritte". La visita vuole essere un'esperienza grazie alle nuove tecnologie 3D che offrono un percorso totalizzante di conoscenza dell'artista.Continua a leggere

Milano - Caravaggio oltre la tela : al museo della Permanente la mostra in 3d : Inaugura domani, al museo della Permanente di Milano, la mostra "Caravaggio – oltre la tela", racconto immersivo e multimediale ad alto tasso tecnologico che promette di essere molto spettacolare. Quarantacinque minuti che grazie a 16 video proiettori, filmati originali e speciali cuffie binaurali, porterà per mano lo spettatore alla scoperta della parabola artistica ed umana del grande maestro lombardo.Continua a leggere