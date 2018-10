Milano Classica stagione con dedica ai Geni italiani

Ciclismo - Milano -Torino Pinot vince la classica più antica : Un finale grandi firme nel quale Pinot ha preceduto di una manciata di secondi il colombiano Miguel Angel Lopez e il campione del mondo Alejandro Valverde. In gara, ma non in grado di tenere il ritmo ...

Inter-Torino - storia di una classica del calcio italiano : domenica sfida nr. 88 a Milano : Severamente vietato sbagliare. Dopo la sconfitta all'esordio sul campo del Sassuolo, sconcertante certamente per la prestazione della squadra [VIDEO], l'Inter è chiamata a conquistare la prima vittoria in campionato al debutto casalingo contro il Torino. Una partita certamente complicata per gli uomini di Luciano Spalletti, alla luce dell'attesa, delle pressioni ed anche dell'avversario che non viene certamente al 'Meazza' per fare da ...