Milano | arrestato pusher clandestino | attacca e ferisce 2 poliziotti

Milano - la carta di identità (falsa) con la scritta 'nubile' : arrestato il broker della droga : Il pluripregiudicato Pietro Matranga, con l'obbligo di dimora, fermato in un controllo di routine: oltre al documento falso, aveva in casa un piccolo quantitativo di hashish

Milano - 14enne drogata e violentata : arrestato meccanico/ Deve scontare condanna a 14 anni e 9 mesi : Un uomo di 46 anni abusava sessualmente di una ragazzina di 14 anni offrendole droga, che poi spacciava nella zona di Milano dove lavorava oltre a ricettare macchine rubate(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 15:23:00 GMT)

Milano : controlli antidroga in zona Lambrate - arrestato spacciatore : Milano, 19 ott. (AdnKronos) - Blitz antidroga della polizia nel quartiere Lambrate, a Milano. Un 31enne di origine marocchina è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. E' accaduto lo scorso lunedì, ma la notizia è stata diffusa oggi. Ad eseguire l'arresto gli agen

Milano : viene sorpreso con un quintale di hashish - arrestato : Milano, 17 ott. (AdnKronos) - Un 31enne di origine marocchina è stato arrestato dalla polizia dopo essere stato sorpreso in possesso di un quintale di hashish. E' accaduto a Milano. L'uomo, pluripregiudicato per reati in materia di sostanza stupefacenti, era da tempo sotto la lente degli investigato

Milano - uccise trans peruviana con penna-pistola : arrestato 42enne/ Ultime notizie - già noto alla giustizia : Milano, uccise trans peruviana con penna-pistola: arrestato 42enne italiano. Ultime notizie, già noto alla giustizia: è accusato di omicidio volontario aggravato(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 09:34:00 GMT)

Milano - comprava auto di lusso con assegni falsi : arrestato : Il truffatore prendeva contatti con i venditori su siti Internet e comprava le auto che poi ricettava

Milano - aggredisce e palpeggia due donne : arrestato : La prima vittima portava a spasso il cane: è riuscita a sfuggire all'aggressore che ha attaccato un'altra donna prima di essere fermato dalla Polizia locale

Milano : sorpreso con marijuana e 10mila euro in casa - arrestato : Milano, 9 ott. (AdnKronos) - La polizia ha arrestato un cittadino 51enne di origine jugoslava per detenzione di droga. Gli agenti del Commissariato Lorenteggio di Milano hanno fatto irruzione nell'abitazione in via Quarti abitata dall’uomo che le indagini hanno portato ad individuare quale probabile

Milano : sorpreso con mezzo chilo di shaboo - arrestato spacciatore recidivo : Milano, 6 ott. (AdnKronos) - arrestato a Milano uno spacciatore recidivo sorpreso dagli agenti della Polizia locale con quasi mezzo chilo di shaboo. Il 17enne di origine asiatica è stato trovato in viale Monte Ceneri in possesso di 484,57 grammi di shaboo, quasi 5 mila dosi, "per un valore al dettag

Milano : tentato omicidio - arrestato 29enne : Milano, 4 ott. (AdnKronos) - La polizia ha arrestato a Milano un uomo di 29 anni, accusato di tentato omicidio. Sabato scorso gli agenti della squadra mobile della questura di Milano, assieme alle volanti, sono intervenuti in via Ciceri Visconti, in zona Calvairate, per un accoltellamento. Vittima,

Molesta 16enne in strada : lei si difende a colpi di cartella - arrestato/ Milano - 51enne ecuadoriano in manette : Molesta 16enne in strada: lei riesce a difendersi colpendolo con la cartella. Un uomo 51enne ecuadoriano è stato arrestato per violenza sessuale, vittima sotto choc.(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 16:39:00 GMT)

Milano - blitz al campo rom di Via Bonfadini/ Auto e riciclaggio preziosi : arrestato lo ‘Zio Baffo’ : Retata dei carabinieri in via Bonfadini a Milano in un campo rom: organizzazione criminale faceva svaligiare appartamenti e poi rivendeva la refurtiva in Toscana(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 11:37:00 GMT)

Milano - anziana rapinata e stuprata : arrestato 40enne romeno/ Ultime notizie - ha precedenti specifici : Milano, anziana rapinata e stuprata: arrestato 40enne romeno. Ultime notizie, fermato l'aggressore della 70enne della Comasina: ha precedenti specifici(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 11:15:00 GMT)

Milano : ruba due zaini in Stazione Centrale - arrestato : Milano, 29 set. (AdnKronos) - ha rubato uno zaino su un treno e quando è sceso, alla Stazione Centrale di Milano, ha velocemente preso la via dell'uscita. lo hanno notato perà gli agenti della Polizia ferroviaria, i quali, insospettiti dal fatto che aveva due zaini con sé, lo hanno inseguito. L'uomo