Milano | arrestata ricercata per truffa in Vietnam | rischia l' ergastolo

Milano : controlli in Stazione centrale - una donna arrestata : Milano, 13 ott. (AdnKronos) - Si aggirava tra i viaggiatori nella hall della Stazione centrale di Milano e quando la polizia ha deciso di sottoporla a controllo, è emerso che a suo carico pendeva un ordine di carcerazione. E' così che ieri, a Milano, una 20enne di origine croata è stata arrestata. L

Milano - trovata con 56 chili di hashish : arrestata su segnalazione dei vicini di casa : I controlli della polizia hanno trovato la droga e oltre 100mila euro in contanti: gli stessi vicini hanno permesso di individuare anche il nascondiglio della donna, una romena di 31 anni, che è stata arrestata

Milano - versa acido cloridrico nella bottiglietta d’acqua del collega : arrestata 52enne : Gelosie e rancori tra colleghi, in un ufficio della sede dell’Eni a San Donato Milanese. Queste sarebbero le ragioni, insieme ad una forma di depressione della responsabile, di un assurdo episodio avvenuto nel pomeriggio di martedì 28 agosto e che poteva avere conseguenze ancor più gravi. E. B., una dipendente dell’azienda di 52 anni, è stata arrestata dai carabinieri di San Donato con l’accusa di atti persecutori e tentato omicidio: la donna ...

