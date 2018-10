Milan | Higuain pronto a fare la storia

Milan : Calhanoglu il dubbio - Higuain la certezza - Rodriguez la sorpresa : I sogni gli piacciono il giusto, meglio le solide realtà, per dirla come nella famosa pubblicità. Rino Gattuso si affiderà all'usato sicuro nel derby di domenica a San Siro: formazione collaudata e ...

Derby di Milano : grande sfida tra Higuain e Icardi : Il Derby di Milano divide e appassiona. La città è tornata ai vertici e domenica sera si preannuncia spettacolo allo

Inter-Milan - secondo i bookie sarà sfida dal dischetto tra Handanovic e Higuain : Gli analisti Sisal Matchpoint hanno scelto Gonzalo Higuain e Samir Handanovic per aprire delle scommesse speciali su una delle partite più attese dell’anno. Da una parte si punta sul Pipita in gol dal dischetto, dall’altra sulla possibilità che il numero uno nerazzurro blocchi un rigore al rossonero. Segnare dagli 11 metri è nettamente più facile che parare: il concetto è chiaro anche solo guardando una partita di calcio, ma le ...

Inter-Milan - il derby di Bergomi e Costacurta : 'Ecco come si fermano Higuain e Icardi' : Penso lo marcherà lui, ma è evidente che in area come Icardi non ci sia nessuno, in Italia e al mondo. È il più forte, uno stoccatore infallibile. Metto in lista anche Cristiano Ronaldo, che forse è ...

Milan - Higuain 'Vincere il derby importante per il nostro futuro' : MilanO - Higuain carica i compagni in vista del derby di domenica sera: 'L'obiettivo numero uno è portare questo derby dalla nostra parte - dice l'attaccante argentino a Milan Tv - speriamo di vincere ...

Scommesse - derby Inter-Milan : per bookie sfida di rigore tra Higuain e Handanovic : Centravanti contro portiere, uno contro l’altro, da soli, senza nessun altro a disturbare l’azione. La scena è quella tipico di un calcio di rigore e, in occasione del derby di Milano, viene proiettata sul tabellone Scommesse. I protagonisti sono Gonzalo Higuain e Samir Handanovic, che gli analisti Sisal Matchpoint hanno scelto per aprire delle Scommesse speciali su una delle partite più attese dell’anno. Da una parte si punta sul Pipita ...

Milan - Higuain corre verso il derby : 'Sarà importante per il nostro futuro' : 'Ho voglia, speriamo di vincere questa partita, che sarebbe importante per il futuro'. Gonzalo Higuain non nasconde quanto il derby contro l'Inter possa incidere sulle ambizioni del Milan. 'Se faccio ...

L'Inter al completo per il derby - anche Vecino migliora. Icardi : "Al Milan toglierei Higuain" : L'Inter è al completo. anche Miranda, Icardi e Lautaro sono rientrati alla Pinetina. Luciano Spalletti ha tutta la rosa a disposizione e può sorridere. E può farlo per due motivi: il primo per il ...

Milan - mai un argentino in gol nel derby. Higuain può essere il primo : L'occasione è ghiotta, perché qui si parla di fare la storia. E forse non lo sa nemmeno lo stesso Gonzalo Higuain, ma con un gol domenica contro l'Inter diventerebbe il primo argentino di sempre a ...

Icardi : 'Derby molto sentito. Al Milan toglierei Higuain' : Icardi , che ha segnato già 4 reti nei derby contro il Milan , è molto carico e ha parlato oggi ai microfoni di Sky Sport delle sue aspettative per il big match del 21 ottobre: ' C'è grande attesa ...

Milan - Higuain si sfoga : 'Cacciato dalla Juventus - ora pensiamo al derby' : La stagione di Gonzalo Higuain al Milan [VIDEO] è partita benissimo. L'attaccante ex Juventus e Napoli in questa prima parte di stagione è gia' andato a segno diverse volte, assumendo sempre più la figura di leader in attacco ma anche dello spogliatoio che, fin dal primo giorno, ha accolto il Pipita in modo caloroso e trionfale. L'argentino si è subito capito con Gattuso con il quale c'è gia' un ottimo feeling e sul campo il giocatore l'ha ...

Milan - l'ex Zaccardo : 'Vedo Higuain molto carico' : Cristian Zaccardo , ex terzino del Milan , parla a RMC Sport del derby di Milano di domenica: 'Ogni derby ha le sue sfumature. Giocare in notturna a San Siro, che è lo stadio più bello d'Italia, è molto bello. C'è grande attesa, le due squadre sono molto ...