Milan | Gattuso | ' Derby da giocare senza paura | siamo sereni'

Inter-Milan - Gattuso non ha dubbi : “ecco come si vince il derby. Titolari? Ho già scelto. Noi in più di loro abbiamo…” : Gennaro Gattuso parla a 360 gradi del derby nella conferenza stampa della vigilia di Inter-Milan: fra titolari e approccio mentale alla partita, ecco le risposte dell’allenatore rossonero Alla vigilia di Inter-Milan, l’allenatore rossonero, Gennaro Gattuso, si è presentato in conferenza stampa per rispondere alle domande della stampa. Il derby non è mai una partita come le altre, Gattuso che lo ha vissuto anche da giocatore, lo ...

Inter-Milan - Gattuso in conferenza stampa : "Abbiamo qualcosa in più" : Alla vigilia del derby di Milano, ha parlato in conferenza stampa l'allenatore del Milan Gennaro Gattuso: 'Partite come queste si preparano da sole. L'Inter è una squadra forte, non solo sulla carta. ...

Inter-Milan - le probabili formazioni del derby : Spalletti sceglie Politano - dubbio terzino per Gattuso : Dopo la pausa per la Nazionale, la Serie A riparte con una delle partite più attesa del campionato. Domani è il giorno del derby di Milano, Inter-Milan, una partita che dopo alcune stagioni torna a rivivere i fasti del passato. Infatti questa volta la stracittadina milanese rappresenta un bivio fondamentale per le due squadre e nessuna può permettersi di perdere questa partita. Sia Inter che Milan arrivano a questo derby nelle migliori ...

Milan - Suso : “Ho detto di no all’Inter. Dico grazie a Gattuso” : A Milano si respira già aria di derby della Mole. Sarà una sfida sostanzialmente equilibrata e combattuta per tutti e 90 minuti. Non esiste un favorito, sia per l’ottimo momento attraversato dal Milan, sia per la serie di risultati utili consecutivi messi a segno dall’Inter. Suso sarà un assoluto protagonista del match, e sulle pagine […] L'articolo Milan, Suso: “Ho detto di no all’Inter. Dico grazie a ...

Rivera : 'Io il dopo Gattuso? Milan ai Milanisti... Mazzola? Prendeva più di me - noi rossoneri eravamo casciavit' : 'Provai ad avere lo sport ma piaceva troppo a Veltroni... Detto ciò, faccio notare a Sandro che lui partì da centravanti e poi divenne mezzala: invecchiando si arretra'. Ma dicevamo dei suoi anni ...

Milan - ha ragione Silvio Berlusconi? Solo tre squadre in Serie A usano il modulo di Gennaro Gattuso : Fosse politica, Gattuso con il suo 4-3-3, dove ogni giocatore è al suo posto, rappresenterebbe la maggioranza, Berlusconi la minoranza. In A le squadre che si schierano con due punte sono infatti 9 ...

Higuain : "Milan - vinciamo subito. Gattuso mi piace da matti" : Dopo anni di attaccanti spuntati: sei gol e un assist in sette partite, abbonamenti schizzati in su dell'84% nei primi dieci giorni dal suo arrivo, tifosi e società innamorati pazzi. In questo momento,...

Inter-Milan - Higuain a Sky : 'Riporterò il Milan dove merita. Gattuso somiglia a Sarri' : Nell'avvicinamento al derby, il Pipita ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni di Sky Sport. "Penso che questa squadra abbia tanti margini di crescita e che giochi un bel calcio, Gattuso ...

A tutto Higuain : 'Milan - vinciamo subito. Gattuso super - la Juve mi ha cacciato' : Sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi trovate la versione integrale della lunga chiacchierata col fuoriclasse argentino. Eccone alcuni estratti. Gonzalo Higuain, 30 anni. LaPresse Higuain, la ...