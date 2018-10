«Migranti scaricati al confine» - la Francia smentisce Salvini : normale respingimento : La Francia smentisce Salvini e nega l'esistenza di un nuovo caso di migranti portati dentro i confini italiani da agenti d'Oltralpe. Il video postato ieri da ministro dell'Interno...

Salvini : "Altri Migranti scaricati a Claviere - rapporti con la Francia a grave rischio" : Il vicepremier ha visionato un nuovo video girato a Claviere, dove la gendarmeria francese aveva già scaricato alcuni migranti da un furgone: "Atto ostile"

Salvini : «Altri Migranti scaricati dai francesi al confine - è un atto ostile» Video : A rispondere a Salvini erano state fonti dell'Eliseo, insistendo sulla versione dell'errore e denunciando una 'strumentalizzazione politica individuale' da parte del ministro italiano. 'C'è stata - ...

Salvini : Migranti 'scaricati' a Claviere : 21.02 "Questa mattina alle 9.30 un cittadino di Claviere ha filmato la polizia di Macron che entra in Italia e lascia per strada un gruppo di persone. Chi sono? da dove vengono? Perché non siamo stati avvertiti?". Lo denuncia il ministro Salvini che in un video su Facebook mostra un'auto con lampeggianti da cui scendono 3 presunti migranti, avviati verso l'Italia, Poi riparte immediatamente. "Senza spiegazioni rapide, complete e convincenti ...

Salvini : 'Altri Migranti scaricati dai francesi in Italia' - : La denuncia del ministro dell'Interno, che posta il video girato nella cittadina al confine tra la Francia e l'Italia e chiede spiegazioni a Macron: "Basta prese in giro". Nel filmato si vede un uomo, ...

Claviere - Salvini : 'Altri Migranti scaricati - i rapporti con la Francia sono a grave rischio' : "I rapporti Italia-Francia rischiano di essere gravemente danneggiati e non per colpa nostra". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini , dopo aver visto un video girato venerdì mattina a ...

Claviere - Salvini denuncia un nuovo caso : “Altri Migranti scaricati dai francesi” : Il ministro degli Interni Matteo Salvini denuncia un nuovo 'caso Claviere'. In un video girato da un testimone si vedono tre immigrati scendere da un veicolo bianco. E poi si vede la stessa camionetta ripartire verso la direzione opposta. Il ministro si rivolge al presidente francese: "Basta prese in giro, l'Italia chiede spiegazioni. Macron, rispondi!".Continua a leggere

Salvini : «Altri Migranti scaricati dai francesi al confine - è un atto ostile» : Nuovo scontro Italia-Francia sui migranti al confine piemontese. «Questa mattina alle 9.30 un cittadino di Claviere ha filmato la polizia di Macron che entra in Italia e lascia per strada un...

Nuovo episodio a Claviere - Salvini : 'altri Migranti scaricati dalla Francia' : "Questa mattina alle 9.30 un cittadino di Claviere ha filmato la polizia di Macron che entra in Italia e lascia per strada un gruppo di persone. Chi sono? da Dove vengono? Perché non siamo stati ...

Migranti scaricati in Italia - per i francesi un ‘errore’ - Salvini : ‘Vergogna’ : Forse pensavano di farla franca le autorita' francesi quando qualcuno ha ordinato al alcuni agenti della gendarmeria di scaricare come pacchi postali due Migranti di origine africana nelle foreste vicino a Torino. Forse la procedura illegale adottata da Parigi per liberarsi dei clandestini era stata gia' messa in pratica altre volte, e il ‘gioco’ sarebbe proto ancora se i poliziotti della Digos Italiana non avessero inquadrato per caso con la ...

Migranti 'scaricati' a Claviere - scambio di accuse tra Italia e Francia | Salvini : "No alle scuse" | E si scopre che i militari francesi controllarono due italiani : "La prefettura francese si è già scusata ma ora c'è una strumentalizzazione politica individuale" dicono dall'Eliseo riferendosi a Salvini

Bardonecchia - due Migranti scaricati dalla polizia francese a dicembre 2017 : Due persone di origine africana scaricate dalla polizia francese davanti alla stazione di Bardonecchia. È quanto si vede in un filmato, diffuso su Facebook, girato dal documentarista Luigi D'Alife ...

Migranti scaricati IN ITALIA DALLA FRANCIA DI MACRON/ Viminale : "Rimpatrio non era autorizzato" : Scontro ITALIA-FRANCIA a Claviere: Salvini, "MACRON scarica i MIGRANTI al confine? Chiarisca". Ultime notizie, ‘mistero’ del furgone Gendarmerie dopo il maxi sgombero nella chiesetta(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 12:16:00 GMT)

Il "conflitto perfetto" con la Francia sui Migranti scaricati al Claviere : L’Italia accusa la Francia di aver portato illegalmente immigrati nel suo territorio Madrid, 16 ott 08:40 - (Agenzia Nova) - Nel pomeriggio del 12 ottobre scorso, un furgone della gendarmeria francese ha attraversato il confine italiano a Claviere, nelle Alpi torinesi, e ha fatto scendere, in un'are