Migranti | la nave Sea Watch lascia Malta e riprende il soccorso in mare

Migranti : Nave 'Mare Jonio' domani in transito a Palermo : Palermo, 15 ott. (AdnKronos) - Dopo 12 giorni di navigazione nel Mediterraneo centrale, la Mare Jonio effettuerà una breve sosta tecnica, "al fine di consentire le operazioni di rifornimento e riassetto necessarie a ripartire, per riprendere prima possibile la sua missione di monitoraggio, racconto

Nave Mare Ionio di Meditarranea soccorre 70 Migranti - Ultime notizie : Come lo spieghi agli altri che hai solo 30 posti? Pensi che il mondo possa finire in quel momento ma poi quei 30 guariscono e ti senti un po' meglio. Però la cosa che più fa male sono i loro occhi ...

Nave italiana nel Mediterraneo : 'Salveremo Migranti'. Salvini : 'Non arriverà qui' : Ma, a bordo di quella Nave, non ci sono solo volontari ed esperti, ma anche rappresentanti delle istituzioni, come il deputato di Sinistra italiana Erasmo Palazzotto, e del mondo della cultura, come ...

Mediterranea - nave ong italiane : "Salveremo Migranti"/ Ultime notizie - Fratoianni : "guerra contro solidarietà" : Migranti, Mediterranea: il progetto delle ong italiane. “nave per monitorare e denunciare”. C'è anche l'ex governatore della regione Puglia, Vendola. Ecco in cosa consiste(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 22:32:00 GMT)

Cosa farà davvero Mediterranea - la nave italiana nel mare dei Migranti : Roma, 4 ott., askanews, - 'E' ora di mettere in mare una nave italiana' e questa nave è Mediterranea, batte bandiera italiana ed è partita la notte scorsa dal porto siciliano di Augusta. Ora è in ...

Migranti - salpa 'Mediterranea' : è la nave di associazioni e ong. "Romperemo il silenzio" : "Se servirà salveremo vite umane". Salvini: "E' una nave di scalcagnati che va a prendere tre merluzzetti"

Migranti - cos'è e cosa fa la nave italiana "Mediterranea" : Roma, , askanews, - La nave italiana "Mediterranea" è partita dalle nostre coste per raggiungere il Mare Mediterraneo "per svolgere un'attività di monitoraggio, testimonianza e denuncia della ...

Migranti - partita da Augusta la nave Mediterranea : “Obbediremo alla Costituzione e al diritto internazionale” : Una nave italiana nel Mediterraneo Centrale, lì dove non ci sono più imbarcazioni di organizzazioni umanitarie per il salvataggio in mare di chi tenta la traversata sulla rotta migratoria più pericolosa del mondo. È salpata nella notte dal porto di Augusta, dopo diversi controlli amministrativi. Si chiama “Mediterranea” e il progetto è quello di “monitorare e testimoniare la drammatica situazione che vede donne, uomini e ...

Migranti - partita da Augusta la nave Mediterranea : “Obbediremo alla Costituzione e al diritto internazionale” : Una nave italiana nel Mediterraneo Centrale, lì dove non ci sono più imbarcazioni di organizzazioni umanitarie per il salvataggio in mare di chi tenta la traversata sulla rotta migratoria più pericolosa del mondo. È salpata nella notte dal porto di Augusta, dopo diversi controlli amministrativi. Si chiama “Mediterranea” e il progetto è quello di “monitorare e testimoniare la drammatica situazione che vede donne, uomini e ...

Nasce Mediterranea - ong varano una nave italiana per i Migranti : Roma, 4 ott., askanews, - "Mediterranea oggi ha messo in mare una nave che ha bandiera italiana, che è nel Mediterraneo centrale, che è in questo momento in uno spazio di frontiera, diventato un vero ...

Migranti - salpa nave italiana "Mediterranea" : "Pronti a salvare vite" - : Il rimorchiatore Mare Jonio è stato riconvertito al progetto umanitario "per monitorare e denunciare". I promotori e i sostenitori dell'iniziativa sono politici, ong e onlus che annunciano: "Azione di ...

Migranti - partita la prima nave di ong italiane per il soccorso nel Mediterraneo - Salvini : 'Non arriverà qui' : "Ho saputo che c'è una nave dei centri sociali che vaga per il Mediterraneo per una missione umanitaria e proverà a sbarcare Migranti in Italia. Fate quello che volete, prendete il pedalò, andate in ...

Migranti - NAVE ITALIANA CON ONG IN MISSIONE IN LIBIA/ Nasce Mediterranea : Nichi Vendola fra i finanziatori : MIGRANTI, Mediterranea: il progetto delle ong italiane. “NAVE per monitorare e denunciare”. C'è anche l'ex governatore della regione Puglia, Vendola. Ecco in cosa consiste(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 16:16:00 GMT)

Salpata la "Mediterranea" - la nave di Ong e parlamentari per denunciare la situazione dei Migranti : Una nave italiana, "Mediterranea", è partita dalle nostre coste per svolgere nel Mediterraneo attività "di monitoraggio, testimonianza e denuncia della drammatica situazione che vede donne, uomini e bambini affrontare enormi pericoli in assenza di soccorsi e nella complice indifferenza dei governi italiano ed europei".Tra i promotori del progetto varie associazioni, Onlus, ONG tra cui Arci nazionale, Ya Basta di Bologna, ONG ...